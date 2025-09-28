Ciudadanía valoró positivamente atenciones en terreno en «Día de Acceso a la Justicia» organizado por SEREMI de Justicia y DDHH

Un nutrido operativo de atenciones socio-jurídicas brindaron esta tarde en el mall Espacio Urbano Pionero los servicios del sector Justicia, encabezados por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), con motivo de una nueva “Plaza de Justicia y DD.HH.” enmarcada en la conmemoración del “Día Nacional del Acceso a la Justicia».

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, y la Directora Regional (S) de la CAJ, Martina Pradenas Uribe, estuvieron al frente de esta instancia territorial que brindó asistencia socio-jurídica gratuita a usuarios y usuarias de dicho centro comercial. Para ello, contó con el despliegue de todas las líneas y programas de la Corporación: Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor, Programa Mi Abogado, Programa de representación de niños, niñas y adolescentes (NAD), centros jurídicos en materias de familia y civil, unidades de mediación, Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) y Oficina de Defensa Laboral.

Además, estuvieron presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Defensoría Penal Pública, junto a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Tribunal de Familia, el Ministerio Público y la 3ª Notaría de Punta Arenas (Cristián Matus Cuevas).

La Seremi Michelle Peutat valoró este despliegue ampliado en terreno, agradeciendo todas las facilidades brindadas por la gerencia del Mall Espacio Urbano Pionero. Destacó la importancia de fortalecer el vínculo con la comunidad y reafirmar el compromiso continuo de acercar la justicia a todas las personas, en especial a aquellas más vulnerables.

Asimismo, resaltó que el Congreso está terminando de tramitar el anhelado proyecto de ley que creará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Esta iniciativa legal para robustecer el acceso a la justicia, a través de un organismo unificado, descentralizado y desconcentrado, se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.

Acerca de esta celebración del Día del Acceso a la Justicia, Martina Pradenas, Directora Regional de la CAJ, resaltó que como corporación acudieran con todas sus líneas tradicionales de atención y también las líneas de infancia (“La Niñez y la Adolescencia Se Defienden” y Programa Mi Abogado).

“La idea es acercar todos los servicios a la comunidad para que en esta instancia en el mall, donde es mucho más próximo, las personas se puedan acercar y hacer consultas jurídicas, revisar sus causas, además del apoyo de las otras instituciones que también son de justicia y nos acompañaron. En definitiva, eso nos permite estar más cerca de la ciudadanía, efectivamente facilitar el acceso a la justicia y estar mucho más presentes donde están las personas en un horario no habitual”.

Entre las instituciones invitadas, Katherine González Butcher, Jueza Presidenta del Tribunal de Familia, resaltó la importancia de esta iniciativa al permitirles mostrar a la ciudadanía lo que hace el Tribunal de Familia, qué materias pueden abordar, apoyar y entregar asesoría. “Tuvimos bastantes preguntas, y creo que es una muy buena instancia, porque hay mucho desconocimiento de la labor que realizan los tribunales”, agregó.

Kharlie Canigiani Solano, Administrativa de la Tercera Notaría de Punta Arenas, valoró esta instancia para llegar a las personas y ellas conozcan la labor, trámites y servicios que ofrecen, de manera que “puedan llegar un poco más orientados a todo lo que puedan necesitar en un momento determinado. Fue una idea de nosotros aceptar esta invitación, y estamos súper agradecidos, siempre estamos a disposición de prestar nuestro conocimiento y estándar a todos”.

Pamela Pérez Meneses, vecina de Población Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien acudió de paseo con sus dos nietos, señaló que “no tenía que existía esto, el programa La Niñez y la Adolescencia Se defienden. Entonces mis nietos están acá felices con ellos interactuando, es bonito”. Valoró este tipo de espacios al permitir que la gente se mantenga totalmente informada y espera que esto se siga dando a futuro.

María Angélica Villegas, del Barrio Prat, resaltó también la actividad: “me parece excelente, porque realmente acá vienen todos los vecinos del sector y vienen turistas y todo eso, y se informan”.