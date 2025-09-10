Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba en general el Proyecto de Ley de Titularidad Docente

La iniciativa, parte de los acuerdos de la agenda corta con el Colegio de Profesoras y Profesores, pasará ahora a ser discutida en particular.

La comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este martes el proyecto de Ley de Titularidad Docente, que tiene por objetivo otorgar titularidad a las y los profesores que cumplan con los requisitos de antigüedad y carga horaria, conforme a la normativa vigente.

La iniciativa corresponde a los proyectos N°17.755-04, N°17.748-04 y N°17.489-04, refundidos, a los que el Ejecutivo dio suma urgencia para su tramitación legislativa.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó: “Sabemos que es una demanda muy sentida por los gremios y sindicatos del territorio. Y en ese sentido, valoramos el avance de esta iniciativa legal que busca entregar mayor estabilidad laboral a las y los docentes que forman parte del sistema escolar en nuestro país y en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

En esta etapa se abre el plazo para presentar indicaciones y próximamente comenzará la discusión en particular del proyecto.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, calificó este avance de la iniciativa legal como un paso muy necesario, agregando que «ahora vienen las indicaciones y nosotros vamos a seguir acá gestionando mejoramiento en esta ley, así que estamos contentos con esta aprobación».

Detalle de la normativa

Actualmente, la normativa distingue entre docentes titulares, incorporados a las dotaciones a través de concurso público, y docentes a contrata, quienes desempeñan funciones transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo.

La iniciativa contempla conceder la titularidad a los y las docentes que al 31 de julio de 2025 se encuentren incorporados en la dotación docente de un municipio, corporación municipal o Servicio Local y cumplan los siguientes requisitos: haberse desempeñado como docentes en la dotación por al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, y por un mínimo de 20 horas cronológicas.

Anteriormente, las leyes de titularidad docente han reconocido esta calidad en los años 1999, 2014, 2018 y 2021, sobre la base de la Ley N°19.648. En esa línea, el proyecto de ley propone actualizar la fecha del reconocimiento de la titularidad docente a quienes cumplan con la antigüedad y carga horaria, para eso, se sugiere mantener la regulación en la ley N°19.648 con el objetivo de permitir mayor estabilidad laboral a quienes cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento de la educación pública.