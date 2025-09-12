Comunidad Indígena Kawésqar “Grupos Familiares Nómades del Mar” pierde apelación ante la Corte Suprema, quedando a firme Acuerdo del Consejo Regional que les negó concesión gratuita de bien fiscal en el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas



Con fecha uno de septiembre del presente, en la causa Rol Nº30.316-2025, la que puede ser revisada en el portal web del Poder Judicial www.pjud.cl, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, por fallo unánime, el que además se encuentra a firme, rechazó la apelación interpuesta por la Comunidad Indígena Kawésqar “Grupos Familiares Nómades del Mar” en contra de la sentencia de primera instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en recurso de protección que presentaron por el acuerdo del Consejo Regional que les negó una concesión gratuita de un bien fiscal en el sector de San Juan, al sur de la ciudad de Punta Arenas.

La referida comunidad kawésqar pretendía que el Consejo Regional repitiera la discusión y votación por la que se les negó la concesión de uso gratuito en San Juan por considerar que éstas fueron arbitrarias e ilegales, sin embargo, conforme lo resuelto por el máximo Tribunal del país, dicha decisión del CORE quedó sin variación alguna, validando plenamente en derecho, el actuar de dicho órgano colegiado que es elegido por la ciudadanía y presidido por el Gobernador Regional, Sr. Jorge Flies Añón.

Finalmente, conforme lo sentenciado, el Gobierno Regional deberá dictar una nueva resolución, confirmando el rechazo del CORE a la solicitud de la referida comunidad Kawésqar .