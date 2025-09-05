Con reuniones informativas y capacitaciones a agencias navieras y tour operadores, SAG Magallanes se prepara para nueva temporada de cruceros

La iniciativa busca difundir y fortalecer la normativa vigente en torno al arribo de naves provenientes del extranjero

Punta Arenas, 04 de septiembre de 2025.- Ad portas del inicio de la temporada de cruceros 2025- 2026 y con el fin de transmitir la normativa vigente entre las agencias navieras y tour operadores que desarrollan actividades en los distintos puertos de la región, el encargado regional de control frontera de SAG Magallanes, Christian von Moltke Cornils, lideró distintas instancias informativas y de capacitación que permitirán abordar los diversos aspectos sanitarios que involucran las recaladas de cruceros.

Durante los encuentros, se detallaron las obligaciones relativas al control de plagas y enfermedades, la recepción de pasajeros, la inspección de equipajes, el aprovisionamiento de naves y la gestión de desechos orgánicos, entre otros, todos temas de máxima relevancia considerando el próximo inicio de la temporada de cruceros donde se proyecta el arribo de 163 naves y casi 84 000 pasajeros entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

“El arribo de una nave internacional implica múltiples verificaciones que permiten proteger el patrimonio sanitario nacional. Se fiscalizan productos de origen animal y vegetal y se asegura la correcta disposición final de residuos orgánicos, todo con el fin de evitar en posible ingreso de plagas y enfermedades que pudieran afectar los recursos naturales y la producción local y nacional. De ahí la importancia de transmitir la normativa SAG entre quienes se desempeñan en los distintos ámbitos del sector portuario, y que busca proteger el patrimonio fito y zoo sanitario del país”, explicó von Moltke.

Cabe señalar que la reciente temporada de cruceros 2024‑2025 SAG Magallanes inspeccionó más de 70 mil pasajeros que arribaron al país a través de alguno de los controles fronterizos marítimos de la región: Puerto Williams, Puerto Natales, y en Punta Arenas, Puerto Mardones y Muelle Prat.

