Contraloría General de la República cursa modificación de contrato para mejorar Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución de la Dirección General de Obras Públicas, que modifica el contrato para el proyecto “Mejoramiento Área de Movimiento Aeropuerto Presidente Ibáñez”, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El documento, ajustado a derecho, permitirá la introducción de cambios para llevar a mejor término los trabajos a ejecutar. Puntualmente, se manifiesta la obligación de actualizar algunos proyectos que se encuentran fuera de la normativa vigente, como en electricidad, climatización y detección y control de incendios del Nuevo Cuartel de Servicio de Salvamiento y Extinción de Incendios (SSEI) en aeropuertos. Además, se realizarán algunas obras extraordinarias.

Lo acordado considera un aumento de plazo de término de las obras, por lo cual deben ser entregadas el 4 de noviembre del presente año.