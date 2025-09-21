Danor Quinteros se presentará en Punta Arenas con imperdible concierto de piano

El destacado pianista chileno llegará este 23 de septiembre a la ciudad gracias al Ciclo de Conciertos de Piano organizado por el municipio. El lunes comienza la entrega de entradas.

La Municipalidad de Punta Arenas anunció el inicio de entrega de entradas para la presentación del pianista nacional Danor Quinteros, uno de los intérpretes chilenos más destacados de la escena actual, quien ofrecerá un concierto gratuito este martes 23 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal “José Bohr”.

La actividad forma parte de la renovada cartelera cultural impulsada por el municipio, en el marco de la recepción del piano C. Bechstein D 282, instrumento que ha permitido enriquecer la programación artística con presentaciones de alto nivel durante el segundo semestre del año en Punta Arenas.

“Vamos a tener en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuatro conciertos con consagrados pianistas chilenos y extranjeros. Este día martes 23, los esperamos a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal con uno de los pianistas más importantes chilenos de la actualidad”, señaló el alcalde Claudio Radonich.

Además, el jefe comunal destacó que Quintero estuvo hace un par de semanas en el Teatro Municipal de Santiago con la Filarmónica en un gran concierto y que ahora estará en la ciudad para poder conocerlo. “Primero es que viene hasta Punta Arenas. Es un esfuerzo que estamos haciendo justamente para que la cultura llegue a todos, así que los esperamos”.

Las entradas para el concierto de Danor Quinteros son gratuitas y estarán disponibles para el público en los siguientes puntos y horarios: en el Teatro Municipal “José Bohr”, los días lunes 22 y martes 23 de septiembre, entre las 15:00 y las 19:00 horas; y en el Unimarc Sur, el lunes 22 de septiembre, de15:00 a 17:00 horas.