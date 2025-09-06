Detienen a hombre tras agresión con arma blanca en Punta Arenas

Un violento episodio se registró la tarde de este viernes 5 de septiembre en Punta Arenas, cuando Carabineros del cuadrante número 4 acudieron a un llamado vecinal que alertaba sobre una agresión en la vía pública.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a un hombre adulto ensangrentado, quien minutos antes había sido atacado con un arma blanca por otro individuo. Según los antecedentes, ambos habían mantenido un conflicto semanas atrás, situación que derivó en una nueva riña tras coincidir a la salida de un local comercial.

En medio de la pelea, el agresor identificado con las iniciales A.A.A.V. extrajo un cuchillo de entre sus vestimentas, ocasionando dos heridas cortopunzantes en el hombro y la mano izquierda de la víctima. Esta última fue trasladada hasta el SAR Damianovic, donde se constató que sus lesiones son de carácter grave.

Carabineros logró la detención del atacante, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención durante la jornada de este sábado 6 de septiembre.

Las autoridades informaron que continúan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades adicionales.