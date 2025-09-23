Dos exfuncionarios de Carabineros de Tierra del Fuego fueron condenados por el delito de cohecho

El exMayor de Carabineros Carlos Maureira, fue condenado a la pena de 3 años y un día de presidio, como autor del delito de cohecho reiterado, perpetrado entre los años 2021 y 2023.

En tanto, el exCapitán de Carabineros, Rodolfo Novoa, deberá cumplir una pena de 3 años y un día de presidio remitido por el delito de cohecho reiterado, además de 61 días de reclusión por fraude al fisco, debiendo pagar además una multa por el delito de violación de secreto.

Cabe indicar que otros 4 imputados, entre ellos 3 exfuncionarios de Carabineros y el ex Jefe de Operaciones de la empresa de transporte Tabsa en Tierra del Fuego, se encuentran a la espera de la audiencia de procedimiento abreviado por los delitos de cohecho y soborno.