Edelmag informa respecto de corte de suministro eléctrico producto de temporal de viento en Punta Arenas

En relación con el comportamiento del sistema eléctrico de Punta Arenas durante el temporal de viento que afecta a la ciudad, la Empresa Eléctrica de Magallanes informa:

Cerca de las 14:06 horas de esta jornada, 8.590 clientes se vieron afectados por una interrupción en el suministro eléctrico. Los sectores comprometidos fueron parte del Barrio Prat y las poblaciones Alfredo Lorca, Almirantazgo, Aves Australes, Chaparro, Chorrillos, Claudio Bustos, General del Canto, Jardín de la Patagonia, Ladrilleros, La Concepción, Los Españoles, Sendero Austral Phillippi, Villa Santa Ana y Parcelas Prolongación General del Canto.

Tras el recorrido de nuestras brigadas para identificar la causa, se detectó un globo metálico en una de las redes, lo que originó la interrupción. Se ejecutaron maniobras en la red para aislar el sector afectado, logrando reducir el número de clientes sin servicio. A las 15:10 horas, permanecían 310 clientes sin suministro, y a las 15:43 horas se restableció la totalidad del servicio en los sectores mencionados.

En paralelo, a las 15:03 horas, se registró otra interrupción en una línea de media tensión en la Población Los Pioneros 2, producto del viento, afectando a 193 clientes.

Adicionalmente, a las 15:32 horas se reportó el choque de un poste en calle Manuel Rodríguez, a la altura del 3321, lo que mantiene sin suministro a 3.065 clientes en los sectores Archipiélago de Chiloé, Pedro Aguirre Cerda, Portal del Sur 1 y 2, Portal del Estrecho, Lomas del Estrecho, Mirador del Estrecho, Bicentenario y áreas aledañas.

Desde EDELMAG lamentamos las molestias ocasionadas y reiteramos que nuestros canales de contacto se encuentran disponibles: Fono Clientes 800 800 400, WhatsApp +56 9 8370 0595, y la cuenta de X @edelmag_sos. Para una atención más rápida, solicitamos tener a mano el número de cliente, disponible en la parte superior de la boleta.