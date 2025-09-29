Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes”, se realiza este martes 30 de septiembre.

El gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera será el espacio de la 4° edición de la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes… Leer, Fantasear, Soñar”, que la Secretaría Regional Ministerial de Educación realizará este martes 30 de septiembre, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas.

Se trata de una propuesta ambiciosa en lo artístico y educativo, que contempla en su programa un sector para dibujar y pintar, dirigido a niños y niñas de Educación Parvularia, un rincón lector, teatro infantil, la presentación de Booktubers y de los “Susurradores de Gabriela Mistral”, junto a otras atracciones muy novedosas, en la línea de fomento lector.

Destacan también las presentaciones de los libros “Chile 1971”, de los autores Felipe Valenzuela y Luis Briceño, y “100 años de Marino Muñoz Lagos”, del escritor regional Víctor Hernández. Además, se contará con la presencia de editoriales y librerías presentes en la región con sus tradicionales módulos.

“Realizamos una especial invitación a toda la comunidad de Punta Arenas a participar de esta nueva edición de la Feria Literaria Vendaval Cultural en Magallanes, organizada por el Ministerio de Educación en el territorio, en el marco de las iniciativas de fomento lector impulsadas desde el Plan de Reactivación Educativa, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric”, señaló el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Cabe destacar que el "Vendaval Cultural en Magallanes" es una iniciativa de carácter gratuito, dirigida a estudiantes de todos los niveles y al público en general, que por cuarto año consecutivo entrega un espacio a la comunidad para reencontrarse con el mundo de las letras.