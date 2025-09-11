Hasta este viernes 12 de septiembre están abiertas consultas ciudadanas impulsadas por el Serpat

Hasta este viernes 12 de septiembre podrán entregar su opinión las personas interesadas en aportar su perspectiva en dos encuestas ciudadanas convocadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.La primera de ellas, se refiere a la «Actualización de la Política Nacional de Museos 2025–2030», cuyo enlace para participar es: https://www.cultura.gob.cl/consultamuseos/ Dicho proceso contempló también un Encuentro Regional Virtual realizado el pasado miércoles 10 de septiembre, que contó con la participación de una veintena de personas, entre ellas parte del equipo del Serpat que se desempeña en el Museo Regional de Magallanes (en Punta Arenas) y en el Museo Territorial Yagan Usi Martín González Calderón de Puerto Williams. Dicha actividad, encabezada por el subdirector nacional de Museos del Serpat, Alan Trampe, tuvo como objetivos: socializar el proceso de actualización de la Política Nacional de Museos presentando su contexto, etapas y principales resultados del diagnóstico sectorial; recoger observaciones, comentarios y propuestas de los distintos actores del ecosistema de los museos; priorizar dos ejes temáticos, e identificar desafíos y oportunidades en torno a dichos ejes en función del contexto regional para fortalecer el desarrollo del sector museal. Asimismo, esta semana cierra también la encuesta para el diseño del Plan de Gestión Sostenible de Sitios Arqueológicos y Yacimientos Paleontológicos en Chile, disponible en https://www.cultura.gob.cl/planintersectorialarqueopaleo/ La convocatoria espera conocer la opinión de la ciudadanía respecto de los sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos, con el fin de orientar sus estrategias de trabajo intersectorial para su protección y puesta en valor. El objetivo es elaborar un plan intersectorial que fortalezca la coordinación entre instituciones públicas y otras organizaciones relevantes, con miras a garantizar la conservación y gestión sostenible de estos sitios en todo el país.