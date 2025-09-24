HIF y ONG Canales potencian habilidades blandas en estudiantes magallánicos

Se impartirá una serie de talleres que beneficiarán alrededor de 300 estudiantes de educación técnico profesional

Punta Arenas, 24 de septiembre de 2025. HIF Chile y ONG Canales dieron inicio al programa “Fortaleciendo habilidades para el mundo laboral”, una serie de talleres sociolaborales que beneficiará alrededor 300 estudiantes de tercero medio de tres liceos técnico–profesionales de Punta Arenas.

El programa busca reforzar en los jóvenes sus habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y el manejo responsable de la tecnología y la información. Finalmente, se realizarán capacitaciones para la preparación y planificación en la búsqueda de empleos, preparándolos así para que se integren con éxito al mundo laboral.

Este proyecto surge tras los resultados de la última Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel), de la Subsecretaría del Trabajo, que reveló que el 15% de las empresas de Magallanes reportaron dificultades para contratar personal por falta de “habilidades blandas o socioemocionales”, cifras que triplican el promedio nacional.

“Este programa busca potenciar a las nuevas generaciones y fortalecerlas en las habilidades necesarias en el mundo laboral que enfrentarán en unos años. En HIF creemos en los jóvenes talentos que serán protagonistas del futuro. Esta iniciativa es parte de nuestro compromiso de impulsar a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo de la región”, señaló el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo.

“Con estos talleres podremos entregar a los estudiantes herramientas que marcarán la diferencia en su futuro profesional. Estamos fortaleciendo la conexión entre la educación técnica y las oportunidades que existen en la región”, aseguró la directora regional de ONG Canales en Magallanes, Karina Toledo.

La presentación del proyecto se realizó en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, con la comunidad educativa y representantes de HIF y de ONG Canales. El programa continuará el próximo 6 de octubre en el Instituto Don Bosco y en el Liceo Industrial.