Investigan muerte de adulto mayor por posible intoxicación con monóxido de carbono en Punta Arenas

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:15 horas, un llamado de emergencia alertó a la central de Bomberos de Punta Arenas por un procedimiento relacionado con una emanación de monóxido de carbono en un domicilio de calle Carlos Miller.

Al lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, personal del Samu y, posteriormente, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción de la Fiscalía. En la vivienda se constató el fallecimiento de un hombre de 79 años, quien residía solo en el inmueble.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer las causas precisas del deceso y confirmar si la intoxicación por monóxido de carbono fue determinante.

La Fiscalía mantiene la investigación en curso, mientras personal especializado trabaja en la recopilación de antecedentes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho.