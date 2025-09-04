Investigan posible intencionalidad en incendio que afectó a residencia de adolescentes en Punta Arenas

Un incendio registrado poco antes de las 22 horas de este miércoles 4 de septiembre afectó a la Residencia Familiar de Adolescencia Temprana (RFAT), ubicada en calle Kusma Slavic, sector norte de Punta Arenas. Varias compañías del Cuerpo de Bomberos debieron concurrir para controlar las llamas, que se propagaron desde una habitación y parte del entretecho del inmueble.

En el lugar se desplegó también personal del SAMU, dado que la residencia alberga a niños, niñas y adolescentes, con el fin de brindar atención inmediata en caso de lesiones. Tras un intenso trabajo, los voluntarios lograron contener la emergencia y los residentes fueron trasladados de manera provisoria al albergue del IND.

De acuerdo con antecedentes preliminares, Carabineros mantiene detenida a una adolescente de 16 años de edad en la 1ª Comisaría de Punta Arenas, sindicada como presunta responsable del origen del fuego. El hecho se encuentra bajo investigación para determinar la intencionalidad del siniestro.

La RFAT funciona como un centro de cuidado alternativo para menores que han sido vulnerados en sus derechos y se encuentra bajo la administración del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. La residencia fue inaugurada el 17 de agosto de 2020 y desde entonces ha brindado acompañamiento y resguardo a adolescentes de la región.