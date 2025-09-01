Juez de Punta Arenas Jaime Álvarez Astete fue nombrado fiscal judicial de la Corte de Coyhaique

El magistrado Álvarez Astete fue nombrado -mediante decreto presidencial- fiscal judicial del tribunal de alzada de Coyhaique, en la vacante producida por el cese de funciones de Gerardo Rojas Donat.

“Nos alegramos de este nuevo desafío que asume el magistrado Álvarez Astete como fiscal judicial en la Corte de Coyhaique, un ascenso merecido tras una extensa carrera de más de dos décadas dedicada a la justicia penal en Magallanes”, señaló el presidente del tribunal de alzada de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai.

El magistrado Álvarez Astete ingresó al Poder Judicial en 1995 como oficial segundo en el 18° Juzgado del Crimen de Santiago. En 1998 fue nombrado secretario del Juzgado de Letras de Combarbalá, mismo cargo que en 1999 asumió en el Juzgado de Letras de Cañete, y en 2000 fue designado como juez de Garantía de Ovalle.

Jaime Álvarez Astete arribó a Magallanes en 2002 como juez de Garantía de Punta Arenas y desde 2014 ha ejercido como juez del Tribunal Oral en lo Penal de la capital regional y, además, ha sido ministro suplente de la Corte de Apelaciones en variadas ocasiones.