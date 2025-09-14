Más de 15 mil personas en Magallanes han sido beneficiadas con el Copago CERO impulsado por el Presidente Gabriel Boric



Esta política ha implicado un ahorro total de $7.749 millones en la región.

El pasado lunes 1 de septiembre se cumplieron 3 años desde que, en 2022, por disposición del Presidente Gabriel Boric, se puso en marcha el Copago Cero, política que estableció que para las personas pertenecientes a Fonasa, todas las atenciones que reciban en el sistema público de salud serán gratuitas, sin importar el tramo al que pertenecen.

Es así como en esta jornada el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, junto a la Seremi de Salud, Lidia Amarales, Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez y el Director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras resaltaron esta política de Estado, efectuando un balance regional de este periodo y presentaron a una emprendedora magallánica, Paulina Daza, quien se vio beneficiada con Copago Cero tras ser diagnostica con cáncer cérvico uterino en enero de este año.

El Delegado José Ruiz explicó que “estamos con autoridades de salud y con Paulina Daza, que fue una de las más de 15.000 beneficiadas que ha tenido la región de Magallanes y Antártica Chilena con esta política pública que impulsó el Presidente Gabriel Boric de Copago Cero. Algo que nos ha caracterizado en nuestro Gobierno es pensar en políticas que trasciendan un ciclo administrativo, pensando en el desarrollo de la región, como el Plan de Zonas Extremas y otros que impacten directamente la vida de las personas. Uno puede hablar de la jornada laboral, del sueldo mínimo, de la ley papito corazón, la reforma de pensiones y, en este caso, el Copago Cero”.

Explicó que a nivel regional “son más de 15.000 beneficiados que ha habido en solo 2 años, con un ahorro promedio de 500.000 pesos y en el caso de Paulina, no solamente con un importante y millonario ahorro sino también la atención integral y totalmente profesional que recibió parte de los equipos del Hospital Clínico de Magallanes”.

El delegado sostuvo que esta política pública ha tenido una muy buena evaluación, con beneficios que han cambiado la calidad de vida de la gente que se ve afectada por una u otra razón, con problemas médicos. Recalcó que, en muchos casos, la clase media queda excluida de beneficios directos y no puede solventar tratamientos en el sistema privado, situación que en el Hospital Público de Alta Complejidad de la región se han podido resolver de manera oportuna y con excelentes resultados.

Paulina Daza, entregó su testimonio, comentando que “a comienzos de año fui diagnosticada con un cáncer cervicouterino en la etapa 2 y, a parte del diagnóstico que es un tanto devastador, lo segundo que uno piensa como familia, es cómo vas a costear este tipo de tratamiento. Y gratamente nos pudimos beneficiar de este Copago Cero, porque desde lo que fue la biopsia para hacer el diagnóstico, pasar por el tratamiento que consistió en mi caso en radioterapia, braquiterapia y quimioterapia, y ahora ya estoy en rehabilitación, ha sido todo costo cero, o sea, por donde lo mires, un alivio para el bolsillo”.

Agregó que “somos familias de clase media, donde muchas veces quizás tú puedes costear un tratamiento así, pero tú dices ¿a qué costo?, incurriendo quizás en vender lo que puedas tener como patrimonio o haciendo beneficios, o tal vez solicitando ayuda a tus familiares. Entonces, el hecho de verte beneficiado por este Copago Cero te da una tranquilidad que creo que ante un diagnóstico que es complejo como lo fue el mío, es impagable”.

Con relación al balance de esta política, la Seremi de Salud de Magallanes, Dra. Lidia Amarales, explicó que junto con las más de 15 mil personas beneficiadas, debemos destacar que esta política ha implicado un ahorro total por concepto de Copago Cero de $7.749 millones en la región, con un ahorro promedio por persona de aproximadamente $500 mil. “Pero aquí estamos hablando desde una persona que tiene un Copago Cero en una prestación mínima hasta casos como de la señora Paulina, que dentro de su tratamiento estuvo en radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, y ya lleva 40 sesiones de fisioterapia y todo con Copago Cero”, detalló.

La autoridad resaltó que “ellos averiguaron en el sistema privado y cada fisioterapia cuesta cerca de los 25.000 pesos. Y aquí ya ella lleva 40 sesiones. Es decir, vamos sumando lo que es. Entonces, cuando hablamos de ese promedio, hay cifras que son altísimas, como es la de la señora Paulina y su marido. Además, no solo es Copago Cero, sino también la atención de calidad, como ella lo menciona, en este Hospital Clínico de alta complejidad”.

En tanto la Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez, manifestó que “es muy grato para nosotros compartir el testimonio de la señora Paulina, que da cuenta del esfuerzo que se ha puesto en términos de ampliar las coberturas. Y precisamente se trata de eso, ampliar las coberturas en relación a aquellas patologías principalmente que representan un mayor gasto para la población y que en el sistema público no tienen que afrontar gastos de bolsillo adicional para poder cubrir eficientemente el tratamiento para estas patologías. Así que estamos muy gratos de poder ampliar las coberturas, y no tan solo en el sentido de Copago Cero, también se ha desarrollado la estrategia de atención primaria universal, que está instalada como comuna pionera en Puerto Natales y ahora en Porvenir, para poder ampliar las coberturas a toda la población, que no tan sólo es Fonasa, sino también Isapres, Fuerzas Armadas, y que eso también estamos ampliando, valga la redundancia, el acceso a la atención de salud en el sistema público, brindando también atenciones de calidad”.

El director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras, señaló que para el establecimiento es una enorme responsabilidad, ya que las más de 152 mil personas que hoy se encuentran en el seguro público (Fonasa) requieren respuesta frente a patologías de mayor complejidad. En este sentido, enfatizó que el esfuerzo del hospital regional es contar con las mayores coberturas, aumentar la capacidad resolutiva y entregar una atención integral a todos los usuarios.

“Ese es el esfuerzo de todos los equipos que conforman el HCM, especialmente los equipos clínicos, de entregar una atención integral y aumentar las capacidades de nuestro recinto. Para lo cual se está trabajando coordinadamente con el Ministerio, con las autoridades locales, de tal manera de ir potenciando las prestaciones que hoy día entregan nuestro Hospital Clínico”, sostuvo.

A nivel regional, de septiembre de 2022 a agosto de 2024, 15.710 personas han sido beneficiadas con la estrategia Copago Cero (6.808 hombres y 8.902 mujeres), con un ahorro total por concepto de Copago Cero de $7.749 millones. A nivel regional el ahorro promedio por persona es de $493 mil. (datos Fonasa)

