Más de 600 vecinos mayores disfrutaron del bingo “Los que Pasaron Agosto”

Ni la lluvia pudo detener a los adultos mayores, quienes celebraron la llegada de septiembre y haber superado el temido mes de agosto en Espacio Quillota y Cordenap.

Con bailes, premios, colaciones y juegos, los adultos mayores de Punta Arenas disfrutaron del bingo municipal “Los que Pasaron Agosto”, realizado simultáneamente en Espacio Quillota y Cordenap.

En esta ocasión, asistieron más de 600 personas, quienes comenzaron a llegar con entusiasmo desde las 15:00 horas para participar en las actividades organizadas por los funcionarios municipales. La celebración se extendió hasta las 17:30 horas.

“En un día con lluvia, estamos con los dos bingos paralelos totalmente llenos. Han bailado, han cantado, han jugado, se han reído, han comido rico, así que estamos muy contentos y muy agradecidos por la recepción de nuestros vecinos. A quienes no pudieron asistir, les decimos que estén atentos, porque vamos a realizar más bingos de este tipo”, señaló el alcalde Claudio Radonich.

La jornada también contó con la participación de Bárbara Álvarez, una de las asistentes, quien comentó: “Primera vez que vengo y me encantó. Todo el mundo feliz y hace lo que quiere. Muy bien atendidos. Incluso, aunque no conocía a dos personas que estaban en mi mesa, nos hemos integrado mucho”.

Al finalizar la actividad, la autoridad comunal recordó que ya se están preparando nuevos encuentros para los vecinos. “Ya estamos planificando las próximas actividades que se vienen en este segundo semestre, especialmente dirigidas a los adultos mayores de Punta Arenas”, concluyó.