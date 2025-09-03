Municipio entrega nuevas subvenciones a organizaciones sociales

Más de 200 agrupaciones han sido beneficiadas este año con recursos municipales.

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva entrega de subvenciones a organizaciones sociales de la comuna, completando así parte del programa de apoyo económico que durante 2025 ya ha beneficiado a más de 200 entidades por un monto superior a los $160 millones.

En esta ocasión, se distribuyeron $11.185.306 entre distintas agrupaciones: Ladridos del Sur K9 ($1.660.000), Club Deportivo Liceo ($1.000.000), Fundación de Ayuda Sasha ($1.500.000), Organización de Pacientes de Parkinson ($987.700), JJ.VV. N° 50 Nelda Panicucci Bianchi ($1.100.000), Agrupación Mujeres del Sur ($600.000), Club Adulto Mayor Calixto ($537.606), Club Adultos Mayores María Luisa ($500.000), Club Deportivo Río de la Mano ($900.000), Club Adulto Mayor Arcoíris del Sol ($500.000), Club Unión y Esfuerzo ($600.000), Agrupación Social de Reservistas de Magallanes ($700.000) y la Agrupación de Adultos Mayores Rayito de Luna ($600.000).

El alcalde Claudio Radonich destacó que este apoyo municipal permite llegar a un espectro amplio de organizaciones. “Más de 200 grupos han podido ser beneficiados de una manera muy transparente y efectiva, llegando a entidades vinculadas al deporte, al trabajo con animales, a personas mayores y a causas poco visibilizadas, como la agrupación de pacientes con Parkinson. También por primera vez se incluyó a rescatistas como Ladridos del Sur K9, lo que refleja la diversidad de proyectos que reciben este respaldo”, señaló.

En representación del Club de Adulto Mayor Arcoíris del Sol, su presidenta, Verónica Rojas, explicó que el aporte permitirá continuar con talleres de manualidades. “Vamos a utilizarlo para comprar crea de sábanas, porque la mayoría de nuestras socias tienen más de 70 años y disfrutan confeccionando. Ya antes habíamos podido adquirir máquinas de coser con otra subvención, lo que nos permitió ayudar entre todas. Este apoyo nos viene de maravilla, porque nuestros recursos son limitados”, afirmó.

Por su parte, José Luis Orellana, presidente de Ladridos del Sur K9, valoró la posibilidad de fortalecer la logística de la agrupación. “Estamos muy contentos. Es el tercer año que recibimos este apoyo y ahora podremos adquirir un carro de arrastre que nos servirá para transportar el material operacional en las labores de búsqueda y rescate. Para un grupo voluntario como el nuestro, este respaldo es fundamental”, comentó.

Radonich añadió que cada organización define el uso de los recursos según sus necesidades. “Algunos compran implementos deportivos, otros equipamiento para adultos mayores, elementos de cocina o tecnología. Lo importante es que cada grupo pueda invertir en lo que realmente requiere para cumplir con sus objetivos”, indicó.

La autoridad comunal adelantó que en los próximos días se completará la entrega de subvenciones aprobadas por unanimidad en el Concejo Municipal, cerrando así un proceso que este año dispuso de alrededor de $170 millones para organizaciones sociales de Punta Arenas.