Municipio refuerza despliegue por emergencia de viento en Punta Arenas

Equipos municipales recorrieron sectores críticos durante el fin de semana para prevenir riesgos y atender llamados.

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance positivo respecto al trabajo desarrollado durante este fin de semana en el marco de la emergencia provocada por las fuertes rachas de viento que afectaron a la comuna, alcanzando hasta 100 kilómetros por hora.

Cerca de veinte funcionarios pertenecientes a las unidades de Operaciones, Seguridad Pública y Alumbrado Público se mantuvieron en servicio activo durante el domingo, desplegados en cinco móviles municipales, tres de Operaciones y dos de Seguridad Pública, para recorrer distintos puntos de la ciudad, atender llamados y reforzar la prevención de riesgos.

El alcalde Claudio Radonich destacó la labor de los equipos municipales y subrayó que este tipo de emergencias requieren un trabajo silencioso y constante. “Fueron 5 móviles y 14 funcionarios desplegados en los puntos críticos de la ciudad. El viento no solo afecta árboles con riesgo de caída, sino también cables y letreros que representan peligro. Hemos tenido que intervenir en estructuras de privados que no estaban seguras, como lonas publicitarias, que pueden provocar accidentes. Por eso pedimos a empresas y vecinos que adopten medidas para evitar incidentes”, señaló la autoridad comunal.

Durante la jornada dominical, los equipos comenzaron con labores logísticas en apoyo al desfile de la Oración por Chile, actividad que se desarrolló con normalidad. Más tarde, ante el aumento de las rachas de viento, se intensificaron los patrullajes preventivos y se atendieron dos situaciones menores: el desprendimiento parcial de un cartel publicitario en Av. Costanera con O’Higgins, y cables a baja altura, caso derivado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Sonia Vargas, directora de Gestión de Riesgo de Desastres, recalcó la importancia del monitoreo permanente y de la prevención ciudadana. “El día domingo tuvimos entre 7 y 8 funcionarios desplegados en terreno, revisando puntos críticos y apoyando otras labores logísticas. En la tarde, cuando el viento se intensificó, reforzamos el despliegue en diferentes sectores de la comuna. Las emergencias no tienen día ni horario, y por eso insistimos en que la comunidad debe tomar los resguardos necesarios, considerando que vivimos en una región de viento”, remarcó la funcionaria municipal.

De acuerdo con la información entregada por Senapred, las condiciones adversas continuarán durante la semana, con posibles tormentas eléctricas incluidas. Frente a este escenario, el municipio llamó a extremar las medidas de seguridad y a revisar estructuras en riesgo, con el fin de evitar situaciones que puedan derivar en accidentes.

“Quiero agradecer a nuestros funcionarios, que trabajaron todo el domingo y seguirán desplegados en los próximos días, siempre atentos a lo que pueda ocurrir”, concluyó el alcalde Radonich.