Operativo Intersectorial “18 Seguro” refuerza fiscalizaciones en Magallanes

En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

Punta Arenas.– En el marco del plan gubernamental “18 Seguro”, hoy lunes 15 de septiembre se realizó un operativo intersectorial de fiscalización en el Terminal José de los Santos Mardones, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de normas sanitarias, migratorias, de transporte y de comercio, y así proteger a las familias de la región durante las celebraciones patrias.

El concepto “18 Seguro”, iniciativa anual del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, busca reforzar la seguridad y el orden público durante las Fiestas Patrias, mediante fiscalizaciones coordinadas, controles sanitarios, transporte público seguro y acciones preventivas de diverso tipo.

Durante la jornada, la Seremi de Gobierno, Andro Mimica, sostuvo que “A las 7 de la mañana, desplegamos un operativo intersectorial liderado por el Ministerio de Seguridad Pública, pero en coordinación con la Policía de Investigaciones, Carabineros, Policía Marítima, el SAG y distintas instituciones, velando el ingreso de mercancías no deseadas o prohibidas hasta Tierra del Fuego. Esto es una preocupación y ocupación que tenemos como gobierno, para hacer que nuestras familias puedan tener un 18 más seguro”.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, explicó: “Hoy el OS7 en conjunto con Policía Marítima se encontró realizando fiscalizaciones con sus canes para la detección y la presencia de drogas. La Policía de Investigaciones realizó controles migratorios; y además el Servicio de Impuestos Internos efectuó una fiscalización a los documentos tributarios de cada uno de los camiones que están haciendo ingreso al ferry”

Durante el operativo y despliegue intersectorial, también la División del Ministerio de Transporte, realizó fiscalizaciones, evitando la informalidad en los autos de transporte de pasajeros; y el Servicio Agrícola Ganadero ejecutó fiscalización a productos de materia orgánica y fauna silvestre.

Balance del operativo

En el desarrollo del operativo intersectorial Carabineros efectuó dos controles de identidad, con una persona detenida por orden vigente. La seremi de Transporte realizó 31 controles, emitió cinco partes y ordenó tres retiros de circulación. El Servicio de Impuestos Internos ejecutó cuatro fiscalizaciones, sin sanciones detectadas. El Servicio Agrícola y Ganadero inspeccionó alrededor de doce casos, sin evidenciarse incumplimientos normativos. La Policía de Investigaciones controló a quince extranjeros, ninguno irregular. Y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

El Gobierno en Magallanes reafirma su compromiso con el Plan “18 Seguro”, insistiendo en que estas acciones fortalecen la seguridad, protegen la salud pública y promueven un ambiente festivo sin grandes sorpresas negativas. Además, recuerda que un 18 Seguro, es posible cuando todos ponemos de nuestra parte. Por eso el autocuidado es cosa de todos. “Todo Chile celebra, todo Chile se cuida”. Durante las próximas jornadas, los operativos seguirán extendiéndose a todas las provincias de Magallanes