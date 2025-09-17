Porvenir dio inicio a las Fiestas Patrias con Hora de Cueca y celebración comunitaria

Con una masiva participación de vecinos y vecinas, la comuna de Porvenir inició oficialmente las celebraciones de Fiestas Patrias con la tradicional Hora de Cueca, realizada en la plaza frente a la municipalidad. La actividad combinó música, danza y sabores típicos que marcaron el ambiente festivo y comunitario en la antesala del 18 de septiembre.

Tradición y sabor en la plaza

El evento contó con la presencia del alcalde José Gabriel Parada, autoridades locales, concejales y el delegado presidencial de la provincia de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto. Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de empanadas, bebidas y la tradicional candola, bebida típica que acompañó la presentación artística.

El alcalde José Gabriel Parada agradeció el esfuerzo de los funcionarios municipales, quienes trabajaron intensamente en la organización, preparación y atención al público. Asimismo, destacó la colaboración de los grupos folclóricos que, con sus vestimentas y presentaciones, aportaron identidad, colorido y un marco cultural único a la celebración.

Participación de concejales y vecinos

Los concejales de la comuna se hicieron presentes en la actividad, acompañando al alcalde y saludando a los vecinos. La comunidad respondió con entusiasmo, llenando la plaza y participando activamente de la Hora de Cueca, demostrando un espíritu festivo y familiar que caracteriza a Porvenir durante estas fechas patrias.

Continuidad de las actividades

El alcalde José Gabriel Parada anunció que las celebraciones continuarían durante la tarde con la inauguración de la fonda y ramada en el sector de John Williams, a partir de las 20:00 horas. Esta actividad marca la bienvenida oficial a los festejos dieciocheros en la comuna, invitando a toda la comunidad a ser parte de un fin de semana cargado de tradición y encuentro social.

Llamado al autocuidado

En su intervención, el alcalde José Gabriel Parada entregó un mensaje enfocado en la seguridad y la responsabilidad durante estas fechas. “Queremos tener una fiesta tranquila, sin accidentes. En los últimos años no hemos tenido hechos que lamentar y esperamos repetirlo este 2025. Si alguien consume alcohol, debe entregar las llaves y cuidar a los demás”, señaló.

Respaldo de autoridades provinciales

El delegado presidencial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, acompañó a la comunidad en la Hora de Cueca y reforzó el mensaje de prevención. “Como dicta la tradición, en Porvenir se inician las celebraciones con esta actividad que une a nuestros vecinos. Hemos dispuesto de todos los servicios públicos para brindar seguridad, pero lo más importante es que cada familia tome precauciones: cuidar a los niños, organizarse y, sobre todo, que quienes beban no conduzcan. Así podremos tener un 18 feliz y seguro”, subrayó.

Fiesta familiar y segura

Con este encuentro inicial, Porvenir comenzó un programa de actividades que busca resaltar la identidad cultural y la vida comunitaria, fomentando al mismo tiempo la responsabilidad y el autocuidado. La invitación está hecha para que vecinos, concejales y visitantes disfruten de una fiesta patria llena de tradición, alegría y unidad.