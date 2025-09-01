Puerto Natales recibe un nuevo impulso en salud: CORE aprueba reposición de equipos médicos para el Hospital Dr. Essmann

Punta Arenas-. En Puerto Natales, la salud, dio hoy un paso adelante. El Consejo Regional aprobó la reposición de equipos médicos críticos para el Hospital Dr. Augusto Essmann, una inversión de más de M$745 millones que permitirá renovar; 1Rx portátil, 1 ecógrafo multipropósito, 1 ecógrafo para pabellón, 1 Máquina de Anestesia, 2 Monitores Desfibriladores, 1 Motor de Traumatología Grandes Fragmentos, 3 Ventiladores Mecánicos y 5 Máquinas de Diálisis.

No solo se tratará de nuevos equipos, sino de dar un salto en la calidad de la atención. El Hospital Dr. Augusto Essmann, que atiende a más de 25 mil habitantes de la provincia de Última Esperanza, contará con tecnología moderna que permitirá diagnósticos más precisos y tratamientos oportunos para su comunidad.

El Consejero Max Salas apoyó la iniciativa y se refirió a la importancia de las nuevas máquinas de diálisis; “dan estabilidad al sistema y más seguridad a los pacientes”. En tanto, la Consejera Ximena Montaña destacó: “evitamos traslados innecesarios a Punta Arenas y aseguramos diagnósticos más rápidos y de calidad”.

Por su parte, el Consejero Patricio Gamín valoró el beneficio para los usuarios, aunque reconoció que “hubiese sido ideal renovar las diez máquinas de diálisis existentes, pero lo aprobado asegura equipos modernos que mejorarán la atención en Natales”.

Con la reposición de equipos, los pacientes podrán acceder a tratamientos seguros y oportunos, con un hospital mejor equipado para responder en situaciones críticas.