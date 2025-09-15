Puerto Toro: la única localidad centollera del planeta abre sus puertas al turismo





En el extremo austral, donde el Canal Beagle se abre paso entre montañas y aguas gélidas, se levanta Puerto Toro, perteneciente a la comuna de Cabo de Hornos, es una pequeña localidad fundada el 26 de noviembre de 1892 y reconocida como la única comunidad centollera del planeta. Allí, un puñado de familias —cerca de 30 habitantes en total— convive diariamente con carabineros, profesores, personal de la Alcaldía de Mar y pescadores artesanales que han hecho de este rincón un lugar tan inhóspito como fascinante.



La Municipalidad de Cabo de Hornos ha asumido un rol clave para mantener viva la vida en este remoto poblado. Acciones como la entrega de leña, el abastecimiento de productos básicos, labores de limpieza y mejoras en infraestructura no solo buscan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sino también preservar la identidad de una comunidad única en el mundo.



Pero Puerto Toro no es solo historia y esfuerzo cotidiano: hoy también se abre como una experiencia turística exclusiva. Una vez al mes, el último domingo, el ferry Yaghan zarpa rumbo a este enclave, en un viaje de dos horas y media que permite a los visitantes ser testigos de un paisaje inigualable. Durante la travesía se despliega la majestuosidad del Canal Beagle, con su flora y fauna subantártica, mientras que al llegar es posible recorrer senderos y trincheras históricas, y conocer de cerca la vida de sus habitantes.



La iniciativa busca despertar gran interés entre los viajeros que pretenden vivir experiencias auténticas en lugares poco explorados. Sin embargo, la exclusividad también impone condiciones: los cupos son limitados y las inscripciones deben realizarse con antelación a través de los correos dideco@imcabodehornos.cl o asistentedideco@imcabodehornos.cl





Puerto Toro se alza, así como un destino singular, donde la tradición centollera se mezcla con la aventura, ofreciendo una mirada íntima al fin del mundo.