Puerto Williams recibe el proyecto «Corazón Barco: Arte, cohesión social y territorio»

El próximo miércoles 17 y jueves 18 de septiembre de 2025, la comuna de Puerto Williams será parte de la itinerancia del proyecto Corazón Barco: Arte, cohesión social y territorio, iniciativa que busca generar espacios de encuentro y creación artística a través de la escritura poética, la poesía visual y el teatro.

Las actividades se desarrollarán en la sede del Comité Cultural de Puerto Williams (Condell #140) y son completamente gratuitas para la comunidad. Esta versión cuenta con el financiamiento del Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 2025 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, además del apoyo del Comité Cultural de Puerto Williams, la Compañía de Teatro La Canalla y la colaboración de TABSA y DAP en los traslados, lo que ha permitido extender la experiencia a distintos puntos de la región.

El proyecto Corazón Barco nace a partir de la experiencia editorial y poética de la escritora Roxana Palma, y actualmente se expande como una plataforma de creación que cruza palabra, imagen y cuerpo, con el propósito de reflexionar colectivamente en torno a la memoria, la identidad y las problemáticas socioambientales del territorio austral.

Cabe destacar que esta experiencia ya se realizó previamente en Punta Arenas, con recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro y la Lectura, y actualmente se encuentra itinerando por la región, con presentaciones en Porvenir, Puerto Natales y Cerro Sombrero, ampliando el alcance del proyecto a más comunidades del extremo sur.

Programa de talleres en Puerto Williams:

???? Escritura Poética

Miércoles 17 y Jueves 18 de septiembre | 15:00 – 16:30 hrs

Imparte: Roxana Palma, profesora y escritora.

???? Poesía Visual

Miércoles 17 y Jueves 18 de septiembre | 16:30 – 18:00 hrs

Imparte: Natalia Sánchez, poeta visual y artista.

???? Teatro y Expresión Oral

Miércoles 17 y Jueves 18 de septiembre | 18:00 – 19:30 hrs

Imparte: Andrés Guzmán, actor y director teatral.

La invitación está abierta a todas las personas interesadas en participar de esta experiencia cultural que busca fortalecer la cohesión social a través del arte.