Radonich presenta propuesta a ministra Lobos para limitar descuentos de la Dipres

La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.

En el marco de una intensa jornada de gestiones en Santiago, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo reuniones con autoridades de Gobierno para abordar la situación que enfrenta la comuna respecto de los descuentos asociados a los traspasos de establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación Pública (Slep).

Sobre el encuentro con la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, el alcalde explicó: “Presentamos un proyecto que se lo enviamos directamente al diputado Carlos Bianchi y que busca una cosa directa: que los traspasos de los Slep respecto de esta deuda que se está cobrando tenga un límite. Lamentablemente, en 12 meses nos han cambiado tres veces las reglas del juego. La última fue en diciembre, cuando el Gobierno presentó un proyecto que fue rechazado por los parlamentarios, quienes votan 80 temas al mismo tiempo, por lo que no hubo espacio para una discusión de fondo”.

Radonich señaló que esta problemática ya ha sido discutida con la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio del Interior, y que ahora se busca avanzar en una solución definitiva a través de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de la tramitación legislativa. “Se lo presentamos de tal forma de poder avanzar en una solución que sea buena para nuestras comunidades, pero que también tenga una buena técnica legislativa, que es precisamente lo que ha faltado en esta situación”, enfatizó el jefe comunal.

Finalmente, la autoridad puntarenense adelantó que continuará con las gestiones ante Dipres para asegurar que no haya más cambios arbitrarios en el proceso, y reiteró su compromiso con una solución que beneficie a las comunidades locales y se enmarque en reglas claras y estables.