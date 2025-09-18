Se inauguraron oficialmente las fondas y ramadas de Fiestas Patrias en Porvenir

En un ambiente de alegría y orgullo patrio, se inauguraron oficialmente las fondas y ramadas en Porvenir, acto que marcó el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna.

La ceremonia, realizada en el sector aledaño a la cancha Chipana Pérez, en calle John Williams, fue encabezada por el alcalde José Gabriel Parada y contó con la presencia del delegado presidencial provincial, José Campos Prieto, concejales de la comuna y una amplia concurrencia de vecinos y vecinas que llegaron a participar de este hito tradicional.

En su discurso, el alcalde Parada destacó la importancia de conmemorar un nuevo aniversario patrio, subrayando los valores de unidad, libertad y compromiso que dieron origen a la nación. Además, hizo un llamado a celebrar con responsabilidad, recordando que en los últimos años las festividades se han desarrollado sin accidentes ni hechos lamentables.

La autoridad comunal aprovechó la instancia para agradecer el trabajo de funcionarios públicos, carabineros, empleados municipales, personal hospitalario, así como de los equipos de aduanas, SAG y PDI, quienes cumplen un rol fundamental para que las celebraciones se realicen de manera segura y en colaboración con la comunidad.

“Viva nuestra comuna, viva nuestra gente y viva Chile”, expresó el alcalde al cierre de su intervención, dando paso a la apertura oficial de las fondas y ramadas, espacio que reunirá a la comunidad en torno a la música, la gastronomía típica y las tradiciones que dan vida a las Fiestas Patrias en la capital fueguina.