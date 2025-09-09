Se vota en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Ciudades Puerto

El próximo 15 de septiembre se vota en la Cámara de Diputados la tramitación del proyecto de ley «Ciudades Puerto». Impulsada por el Diputado Luis Cuello.



El Concejal por Punta Arenas, Dalivor Eterovic manifestó en sesión N*29 del 07 de Septiembre la importancia de hacer un llamado a los Parlamentarios Regionales a aprobar la admisibilidad de este proyecto que hace justicia con las Ciudades Puerto del país.



El proyecto busca instalar un Royalty a las Empresas Navieras, de manera de que por cada Tonelada de carga paguen un dólar. Así este recurso se pueda destinar a obras de infraestructura, educación u otras de la Comuna.

El 50% del monto se destinará a la Comuna Puerto y el otro 50% a las demas comunas de la región.



Hoy en día las Empresas Navieras no pagan ningún derecho a las ciudades que se ven impactadas con el gran movimiento de carga que estas generan. Puntualizó Eterovic.