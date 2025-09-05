Serpat Magallanes invita a participar en actualización de la Política Nacional de Museos 2025–2030

A través de una encuesta que no toma más de 10 minutos en ser respondida, todas las personas interesadas en aportar su perspectiva respecto de la Política Nacional de Museos podrán entregar su opinión hasta el 12 de septiembre en la «Actualización de la Política Nacional de Museos 2025–2030», convocada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

«La consulta no solo está abierta a quienes se desempeñan en museos o espacios museales, sino que a todas las personas interesadas en participar y aportar a este proceso expresando sus inquietudes y necesidades», explicó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro. El enlace para participar es: https://www.cultura.gob.cl/consultamuseos/Además de la Consulta Ciudadana, es posible participar en un Encuentro Regional Virtual que, en el caso de Magallanes se realizará el próximo 10 de septiembre, entre las 10:00 y las 12:30 horas, para el cual se requiere inscripción previa en: https://es.surveymonkey.com/r/Encuentros_PoliticaNacionaldeMuseos

Al respecto, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, formuló un llamado a participar pues «el proceso se encuentra abierto a la participación de todos quienes estén interesados en dar su opinión. El formato virtual pretende alcanzar la mayor extensión territorial, así es que invitamos especialmente a quienes habitan nuestras provincias y áreas rurales, para que así levantemos una opinión regional descentralizada. A su vez, la consejera de la Macrozona Austral del Consejo Asesor de Museos y directora del Museo Regional de Magallanes, Paola Grendi, destacó «la importancia de este proceso para el desarrollo de estos espacios en la región y del país, por lo que invitamos a la comunidad a participar y difundir la información, para que todas las personas vinculadas al ecosistema de museos públicos y privados tengan opción de brindar sus opiniones y plantear sus prioridades». Agregó que, a nivel regional existen 29 museos o espacios museales inscritos en el Registro Nacional de Museos.

Para favorecer una participación informada, está disponible el «Documento informativo para el proceso de participación», que entrega un diagnóstico de los museos en Chile, entre otras materias: https://www.cultura.gob.cl/consultamuseos/wp-content/uploads/sites/94/2025/08/documento-para-una-participacion-informada_pnm.pdf