Servicio de Reinserción Social Juvenil y UMAG sellan alianza de trabajo

Con la presencia de la Subdirectora Técnica del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Mónica Contreras Jacob, que visitó la región de Magallanes, se selló el acuerdo entre este Servicio y la Universidad de Magallanes, y que quedó estampado en un convenio de cooperación en el que ambas instituciones se comprometieron a realizar un trabajo en conjunto y colaborativo, donde los jóvenes que se encuentran sujetos a alguna medida y/o sanciones preceptuadas en la Ley N° 20.084 puedan acceder a las acciones ejecutadas por la UMAG.

La firma de convenio, que también contó con la presencia del Abogado Pedro Pacheco, jefe del Departamento de Reinserción Social Juvenil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue ratificada por Lorena Aguilar Soto, Vicerrectora de Vinculación con el Medio de la UMAG y el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel Alvarado.

“Para nosotros como Universidad de Magallanes es importante esta alianza, que potenciará el vínculo que ya teníamos con este servicio y que hoy se formaliza a través del trabajo que vamos a realizar, entre lo que se destaca trabajar desde la docencia, la investigación, con los académicos y nuestros estudiantes que van a aportar en procesos de práctica. También incluirá capacitaciones y levantamiento de información necesarios e importantes para la institución, que nos servirá para el aprendizaje de la academia y nuestros estudiantes. Es un trabajo que incluirá la planificación de muchas acciones que se aplicarán durante este segundo semestre y también proyectarnos desde ahora el trabajo para el año 2026”, destacó Lorena Aguilar Soto, Vicerrectora de Vinculación con el Medio de la UMAG.

Por su parte, César Montiel Alvarado, director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, valoró el apoyo permanente de la Universidad de Magallanes. “Esta alianza también permitirá impulsar acciones que favorecerán la movilización de múltiples actores y capacidades con el propósito de complementar la oferta programática de nuestro servicio de reinserción y fortalecer la intervención con nuestros jóvenes usuarios. Adicionalmente, vamos a avanzar también en instalar en espacios de sensibilización, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”.

La autoridad regional también añadió que este trabajo buscará fortalecer los programas de reintegración de jóvenes en conflicto con la justicia, lo que permitirá reducir la reincidencia delictual y asegurar una mejor integración social.