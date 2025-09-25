Trabajadores de la Atención Primaria de Salud expresan preocupación por despidos en Punta Arenas

La Federación de funcionarios de la Atención Primaria de Salud de Magallanes expresa su preocupación ante las declaraciones efectuadas por el Alcalde de Punta Arenas, señor Claudio Radonich, en relación al porcentaje de funcionarios pertenecientes a la CORMUPA que fueron objeto de sanciones en el marco de procesos vinculados al uso de licencias médicas.

En este contexto, resulta alarmante el alto número de trabajadores desvinculados, cifra que asciende a 25 funcionarios, así como las sanciones que contemplaron rebajas de un 30% y hasta un 50% en sus remuneraciones. Como organización gremial, estimamos que los criterios aplicados en estas resoluciones no se condicen con el principio de proporcionalidad que debe regir todo proceso sancionatorio, generando una percepción de injusticia en relación a la magnitud de las medidas adoptadas frente a las faltas cometidas.

Cabe señalar que existe un sentimiento de pesar colectivo al interior de los equipos de la Atención Primaria de Salud de la comuna, quienes, de manera transversal, expresan empatía y solidaridad con los compañeros/as afectados, comprendiendo el profundo impacto personal, familiar y laboral que tales sanciones conllevan.

Nuestra Federación ha sostenido de manera permanente que los procesos sumariales constituyen una herramienta muy necesaria para esclarecer responsabilidades y fortalecer la probidad en la función pública. No obstante, reiteramos que nuestro deber como organización gremial es también velar por que estos procedimientos se desarrollen bajo criterios de justicia, equidad y razonabilidad, resguardando la dignidad de las y los trabajadores de la APS.

En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades competentes a revisar con detención los criterios aplicados, de manera de garantizar que las medidas adoptadas correspondan efectivamente a la falta cometida y que se respete el debido proceso.

Directiva Federación de Trabajadores APS Magallanes.