Universidad Gabriela Mistral obtiene Acreditación Institucional de Nivel Avanzado, bajo los nuevos estándares de la CNA

• Fundada en 1981, la Universidad Gabriela Mistral es la primera universidad privada no tradicional de Chile. Tiene 44 años de historia y desde su origen la figura de Gabriela Mistral ha inspirado un proyecto educativo comprometido con la calidad y la excelencia.

• Hoy, través de la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, la UGM cuenta con más de 15 mil egresados y contribuye al progreso del país a través de la formación de personas, profesionales y académicos, con programas flexibles, innovadores y conectados con el mundo laboral, y es este proyecto el que ha sido reconocido con la Acreditación de Nivel Avanzado.

La Universidad Gabriela Mistral (UGM) ha sido acreditada hasta septiembre de 2029, conforme a los más recientes criterios y estándares establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para las instituciones de Educación Superior. Este es un reconocimiento que refleja el sostenido avance de la universidad en su desarrollo integral en todas sus áreas, así como su dedicación y compromiso con el cumplimiento de altos estándares de calidad. El Nivel Avanzado es la segunda categoría de mayor jerarquía en el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior del país. En consecuencia, la Universidad Gabriela Mistral ha demostrado un alto estándar en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio.

El proceso de Acreditación Institucional comenzó en junio de 2023 y fue un trabajo exhaustivo y participativo, involucrando a toda la comunidad universitaria: estudiantes, académicos, colaboradores, Alumni y actores externos.

Mensaje de Sergio Mena Jara, Rector de la Universidad Gabriela Mistral

Hoy, la Universidad Gabriela Mistral da un nuevo paso en su historia y, a nombre de las autoridades de nuestra universidad, tengo el honor de informar que la Universidad Gabriela Mistral ha obtenido una Acreditación de Nivel Avanzado, por parte de la Comisión Nacional de Acreditación.

La Mistral fue la primera universidad privada no tradicional del país y desde sus orígenes, y en sintonía con la vida y obra de Gabriela Mistral, ha sido un proyecto innovador, de excelencia y cercanía.

Desde el año 2020 en que iniciamos una nueva etapa en la universidad, instauramos nuestro proyecto educativo, fortalecimos la gestión institucional, modernizamos nuestras plataformas y alcanzamos estabilidad financiera, entre otros avances. Fue así como en 2021 recuperamos la Acreditación y hoy continuamos esa senda de búsqueda de la excelencia, con esta nueva etapa en que pasamos de un Nivel Básico a una Acreditación de Nivel Avanzado.

Actualmente, casi el 90 % de nuestro cuerpo académico cuenta con estudios de postgrado; nuestra modalidad online ha sido validada como una fortaleza; nuestro sistema de aseguramiento de la calidad se ha instalado como parte de nuestra cultura institucional; entre otros elementos que dan cuenta de nuestro compromiso con la mejora continua.

Este logro de la Acreditación es el reconocimiento a una transformación institucional profunda, sostenida y en que todos somos protagonistas: Estudiantes, Alumni, Académicos, Colaboradores y Autoridades. Ello junto con la participación de muchas otras instituciones como las beneficiarias de nuestros programas de vinculación; las organizaciones de nuestro entorno relevante; nuestros empleadores; y muchas otras.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que llevamos el nombre de una mujer que no sólo fue una gran educadora. Gabriela Mistral inspiró, desafió y soñó, y su legado vive en cada espacio de nuestra universidad. Del mismo modo, hoy muchos de nuestros estudiantes también son padres, trabajadores, emprendedores y soñadores. Personas que estudian en sus 20, en sus 40 o en sus 60 y que buscan no solo un título, sino que dejar huella. Nuestra vocación es también brindarles oportunidades reales de crecimiento profesional y personal, con programas flexibles, innovadores y conectados con el mundo laboral, por lo que la innovación y el uso de la tecnología son parte esencial de nuestra identidad y proyecto.

Con convicción y evidencias, presentamos avances concretos que demuestran que somos una universidad mucho más sólida, madura, capaz de autorregularse y proyectarse con una mirada de largo plazo. En la UGM entendemos que la excelencia se construye desde la cercanía, la innovación y el compromiso con el país. Y eso es, en parte, lo que hoy ha reconocido la CNA al otorgarnos una nueva Acreditación de Nivel Avanzado.

Nuestra universidad es una comunidad que mira hacia adelante con certeza y optimismo. Gracias a todos quienes son parte de este camino. Confío en que seguiremos contando con cada uno de ustedes para seguir avanzando y construyendo juntos el futuro de nuestra querida Universidad Gabriela Mistral.