805 vacantes tiene disponible el Cupo Explora-Unesco 2026 para jóvenes con trayectoria científica

Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación busca garantizar el acceso inclusivo a la Educación Superior, reconociendo el mérito de jóvenes con talento y vocación científica durante su etapa escolar.

Ya están abiertas las postulaciones al Cupo Explora-Unesco, una vía de admisión especial a la educación superior a través de la cual 18 universidades chilenas ofrecen vacantes para que estudiantes con trayectoria en el área de las ciencias y la tecnología, y que hayan participado en actividades del Programa Explora, puedan estudiar carreras de las ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y de la ingeniería, así como en otras áreas del conocimiento que se encuentren en la oferta.

“Igual que en años anteriores, este cupo es una gran oportunidad que destaca la trayectoria y el interés científico a temprana edad. Además, busca mantener y potenciar el talento de los y las más jóvenes, permitiendo seguir incentivando su curiosidad y facilitar su acceso a la educación superior, permitiéndoles así seguir contribuyendo al avance del conocimiento y de la innovación en el país, enfrentando los desafíos actuales, como la transformación tecnológica y el desarrollo sostenible”, indicó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos.

Requisitos de Postulación

Este año pueden postular quienes hayan egresado el 2023, 2024 o 2025 de enseñanza media y tengan rendida o estén en proceso de rendición de una Prueba de Acceso a la Educación Superior (cualquiera de las siguientes alternativas): Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) durante el año 2024; Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES de invierno) 2025; o estar inscrito/a en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES Regular) año 2025.

Entre los requisitos también se mencionan el haber participado al menos 1 año -entre séptimo básico y cuarto medio- en alguna de las siguientes actividades del programa Explora: Investigación e Innovación Escolar, IIE (Academias, Clubes); Congresos Explora Provinciales, Regionales y/o Nacional y Actividades de Socialización de IIE.

Quienes tengan interés en postular también deben presentar una carta de motivación que explique su trayectoria científica en el programa Explora y otras actividades complementarias, los motivos por los que postula y la fundamentación de selección de la carrera.

Es importante recalcar que este cupo no compromete financiamiento ni becas, siendo esto una gestión que los y las estudiantes deberán realizar por separado en caso de necesitar apoyo económico.

La convocatoria estará abierta hasta el 21 de octubre a las 23.59 horas. Más información en la página web https://explora.cl/blog/cupoexploraunesco/