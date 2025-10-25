Aguanieve y chubascos débiles se pronostican hoy en la región de Magallanes

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral donde señala para hoy, sábado 25 de octubre, se prevé chubascos de nieve para la Comuna de Cabo de Hornos, chubascos de aguanieve para las Comunas de Torres del Paine y Cabo de Hornos, lluvia débil para la Comuna de Cabo de Hornos y chubascos débiles para la región excepto para la Comuna de Cabo de Hornos.



Además, la intensidad del viento se presentará débil normal para las Comunas de Punta Arenas, Porvenir, Natales, Laguna Blanca, Primavera y San Gregorio con intensidades de entre 50 hasta 80 m/h. y las temperaturas máximas probables bordearán entre los 5° a 11° C.



Finalmente, el Índice de Radiación UV se prevé entre los 3 – 5 Moderado.