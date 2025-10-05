Alto Mando 2026 de la Armada de Chile fue designado por el Presidente Gabriel Boric
La Armada de Chile informa a la opinión pública que, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, aprobó la composición del nuevo Alto Mando Institucional presentado por la Ministra de Defensa Adriana Delpiano Puelma, y que liderará el navegar de la Marina durante el año 2026.
Comandante en Jefe de la Armada
Almirante Sr. Fernando Cabrera Salazar
Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Vicealmirante Sr. Raúl Zamorano Goñi
Director del Personal de la Armada
Vicealmirante Sr. Mauricio Arenas Menares
Director General de los Servicios de la Armada
Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil
Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante
Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana
Subjefe del Estado Mayor Conjunto
Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández
Comandante de Operaciones Navales
Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda
Auditor General de la Armada
Contraalmirante JT Sr. Francisco Figueroa Grover
Subjefe del Estado Mayor General de la Armada
Contraalmirante Sr. Alejandro Torres Horton
Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada
Contraalmirante Sr. José Miguel Hernández Jacir
Director de Recuperación de Unidades de la Armada
Contraalmirante Sr. Oscar Manzano Sanguinetti
Comandante en Jefe de la Escuadra
Contraalmirante Sr. Jorge Castillo Fuentes
Director de Inteligencia de la Armada
Contraalmirante IM Sr. Marco Villegas Zanón
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval
Contraalmirante Sr. Raúl Silva Haack
Director de Planificación del Estado Mayor General de la Armada
Contraalmirante Sr. José Agustín Pájaro Márquez
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval
Contraalmirante Sr. Edgardo Acevedo Pérez
Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos
Contraalmirante Sr. Federico Saelzer Concha
Director de Educación de la Armada
Contraalmirante Sr. Gonzalo Beltrán Garrido
Director de Ingeniería y Sistemas Navales
Contraalmirante Sr. Juan Cristóbal Méndez Tapia
Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina
Contraalmirante IM Sr. Daniel Opazo Riquelme
Director de Seguridad y Operaciones Marítimas
Contraalmirante LT Sr. Sigfrido Ramírez Braun
Director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada
Contraalmirante Sr. Alberto Guerrero García
Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval
Contraalmirante Sr. Jorge Toso Canepa
Director de Sanidad de la Armada
Contraalmirante SN Sr. Christian Werner Soto
Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval
Comodoro Sr. Juan Soto Herrera
Contralor de la Armada
Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera
Director General de Finanzas de la Armada
Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander
Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático
Capitán de Navío Sr. LT Daniel González Salinas
Director de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada
Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´reilly
Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval
Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas
Comandante de la Aviación Naval
Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres
Director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto
Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores
Director de Bienestar Social de Armada
Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco
Secretario General de la Armada
Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar
Director de Abastecimiento de la Armada
Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal.
En consecuencia, pasarán a retiro los siguientes Oficiales Generales y Superiores:
Vicealmirante Sr. Leonardo Chávez Alvear
Vicealmirante Sr. Roberto Zegers Leighton
Contraalmirante AB. Sr. Klaus Hartung Sabugo
Contraalmirante Sr. Ricardo Chiffelle Ruff
Contraalmirante Sr. Marcelo Zoppi Pimentel
Contraalmirante LT Sr. Nelson Saavedra Inostroza
Comodoro Sr. Alejandro Arrieta De La Maza
Asimismo, ascenderán al grado superior:
a Vicealmirante:
Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil
Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana
Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández
Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda
a Contraalmirante:
Comodoro Sr. Juan Soto Herrera
Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera
Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander
Capitán de Navío LT Sr. Daniel González Salinas
Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´Reilly
Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas
Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres
Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores
Serán investidos como Comodoros para desempeño en Alto Mando los siguientes Oficiales:
Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco
Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar
Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal