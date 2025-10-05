Alto Mando 2026 de la Armada de Chile fue designado por el Presidente Gabriel Boric

La Armada de Chile informa a la opinión pública que, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, aprobó la composición del nuevo Alto Mando Institucional presentado por la Ministra de Defensa Adriana Delpiano Puelma, y que liderará el navegar de la Marina durante el año 2026.



Comandante en Jefe de la Armada



Almirante Sr. Fernando Cabrera Salazar



Jefe del Estado Mayor General de la Armada



Vicealmirante Sr. Raúl Zamorano Goñi



Director del Personal de la Armada



Vicealmirante Sr. Mauricio Arenas Menares



Director General de los Servicios de la Armada



Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil



Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante



Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana



Subjefe del Estado Mayor Conjunto



Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández



Comandante de Operaciones Navales



Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda



Auditor General de la Armada



Contraalmirante JT Sr. Francisco Figueroa Grover



Subjefe del Estado Mayor General de la Armada



Contraalmirante Sr. Alejandro Torres Horton



Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada



Contraalmirante Sr. José Miguel Hernández Jacir



Director de Recuperación de Unidades de la Armada



Contraalmirante Sr. Oscar Manzano Sanguinetti



Comandante en Jefe de la Escuadra



Contraalmirante Sr. Jorge Castillo Fuentes



Director de Inteligencia de la Armada



Contraalmirante IM Sr. Marco Villegas Zanón



Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval



Contraalmirante Sr. Raúl Silva Haack



Director de Planificación del Estado Mayor General de la Armada



Contraalmirante Sr. José Agustín Pájaro Márquez



Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval



Contraalmirante Sr. Edgardo Acevedo Pérez



Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos



Contraalmirante Sr. Federico Saelzer Concha



Director de Educación de la Armada



Contraalmirante Sr. Gonzalo Beltrán Garrido



Director de Ingeniería y Sistemas Navales



Contraalmirante Sr. Juan Cristóbal Méndez Tapia



Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina



Contraalmirante IM Sr. Daniel Opazo Riquelme



Director de Seguridad y Operaciones Marítimas



Contraalmirante LT Sr. Sigfrido Ramírez Braun



Director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada



Contraalmirante Sr. Alberto Guerrero García



Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval



Contraalmirante Sr. Jorge Toso Canepa



Director de Sanidad de la Armada



Contraalmirante SN Sr. Christian Werner Soto



Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval



Comodoro Sr. Juan Soto Herrera



Contralor de la Armada



Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera



Director General de Finanzas de la Armada



Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander



Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático



Capitán de Navío Sr. LT Daniel González Salinas



Director de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada



Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´reilly



Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval



Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas



Comandante de la Aviación Naval



Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres



Director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto



Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores



Director de Bienestar Social de Armada



Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco



Secretario General de la Armada



Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar



Director de Abastecimiento de la Armada



Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal.



En consecuencia, pasarán a retiro los siguientes Oficiales Generales y Superiores:



Vicealmirante Sr. Leonardo Chávez Alvear



Vicealmirante Sr. Roberto Zegers Leighton



Contraalmirante AB. Sr. Klaus Hartung Sabugo



Contraalmirante Sr. Ricardo Chiffelle Ruff



Contraalmirante Sr. Marcelo Zoppi Pimentel



Contraalmirante LT Sr. Nelson Saavedra Inostroza



Comodoro Sr. Alejandro Arrieta De La Maza



Asimismo, ascenderán al grado superior:



a Vicealmirante:



Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil



Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana



Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández



Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda



a Contraalmirante:



Comodoro Sr. Juan Soto Herrera



Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera



Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander



Capitán de Navío LT Sr. Daniel González Salinas



Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´Reilly



Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas



Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres



Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores



Serán investidos como Comodoros para desempeño en Alto Mando los siguientes Oficiales:



Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco



Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar



Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal