Antiguos pobladores de Cabo de Hornos viajan a Ushuaia para emotivo encuentro con familiares y amigos

La mañana del jueves 9 de octubre, una delegación integrada por siete representantes del Club del Adulto Mayor Rosa Yagán partió desde Puerto Navarino rumbo a Ushuaia, Argentina, para participar en el Encuentro de Antiguos Pobladores Cabo de Hornos – Ushuaia 2025, instancia que busca fortalecer los lazos culturales e históricos entre ambas comunidades del extremo sur del continente.

El grupo fue despedido por el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, quien destacó el valor simbólico y humano de este viaje.

“Acaban de zarpar nuestros adultos mayores —una parte de aquellos que viven en Puerto Williams—, llevan historia hacia Ushuaia. Se van a poder abrazar algunos pobladores en una iniciativa que nace desde el Consulado de Chile en Ushuaia y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Cabo de Hornos. Van alrededor de nueve adultos mayores a disfrutar, a compartir y a reencontrarse con su gente”, señaló el jefe comunal.

El traslado se realizó a bordo de la embarcación “Cruz del Sur”, a cargo del capitán Fernando de Lorenzo, quien comentó las condiciones del viaje y la importancia de reactivar la conectividad marítima entre ambas localidades.

“Estamos cruzando gente de Puerto Williams a Ushuaia. El clima no está acompañando mucho, porque cuando salimos estaba nevando, pero esperamos que sea una temporada a full y que poco a poco comencemos a traer turistas por este destino que tanto nos gusta”, expresó.

El encuentro entre antiguos pobladores de Cabo de Hornos y Ushuaia representa un hito de unión y memoria para los habitantes de la zona austral, marcando un puente entre comunidades hermanas unidas por la historia, el mar y la identidad fueguina.