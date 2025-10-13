ATWS 2025: Chile lidera el turismo aventura desde Magallanes | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes

La decisión de que Natales y Torres del Paine sean la sede de la Adventure Travel World Summit 2025 (ATWS), la cumbre más importante del turismo aventura a nivel global, es una noticia que se contrapone a cualquier lectura simplista. No se trata de un evento aislado, sino de un hito que consolida la estrategia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en posicionar a Magallanes, y a Chile entero, en la vitrina mundial del turismo.

Recurrentemente algunos sectores han acusado a esta administración de toda debacle en materia de crecimiento económico y desarrollo. Sin embargo, los hechos hablan más fuerte que cualquier discurso, el país no se cae a pedazos: Cerca de 600 líderes globales del turismo aventura visitarán Natales, generando un impacto inmediato en empleo, ocupación hotelera, comercio, gastronomía y servicios. Y no solo eso, según proyecciones, el evento dejará un legado que se extenderá hasta 2027, con ingresos estimados en US$77,2 millones, más de 12 mil nuevos pasajeros al destino y una proyección mediática en más de 80 medios internacionales.

Quienes han querido reducir el turismo a un fenómeno “estacional” desconocen que este sector es un motor de desarrollo económico real para Magallanes. La ATWS 2025 llega a una región que ya ha demostrado su capacidad. En 2017 se registraron 962.558 pernoctaciones y más de 550 mil llegadas, cifras que muestran el potencial consolidado de la Patagonia como destino. Sabemos, que después del 2020 ha sido díficil recuperarse, pero estamos convencidos que son hitos como los de esa cumbre los que nos llevaron a alcanzar y superar dichas cifras.

El gobierno, consciente de ese valor, ha trabajado para que este evento no solo se concentre en Torres del Paine o Puerto Natales. A través de los Pre-Summit Adventures, doce regiones del país mostrarán su oferta turística, diversificando beneficios y ampliando la visibilidad de Chile de norte a sur. Esta descentralización responde a una visión clara: El turismo no puede ser patrimonio exclusivo de un par de destinos icónicos, sino un impulso para todo el territorio.

La ATWS no es solamente un escaparate para atraer divisas. Es, ante todo, una oportunidad para demostrar que Chile apuesta por un turismo responsable, inclusivo y resiliente. El compromiso con la sostenibilidad se refleja en iniciativas como la campaña “Anfitriones de la Aventura”, que integra a pequeños negocios de Puerto Natales —cafés, hostales, guías, artesanos— en la oferta oficial del evento.

El Day of Adventure, que permitirá a los delegados conocer la cultura, la gastronomía y la vida cotidiana de Natales, refuerza esta visión. Porque la experiencia turística no se mide solo en montañas y glaciares, sino también en la calidez de las personas, en la autenticidad de los territorios y en la capacidad de proyectar una identidad cultural al mundo.

No es casualidad que ATTA haya escogido a nuestro país como sede de su cumbre. Chile ha sido reconocido por once años consecutivos como el Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica. La decisión de traer el evento más importante de la industria a Magallanes confirma ese liderazgo y valida la seriedad con que se ha trabajado.

Frente a las críticas de improvisación o falta de estrategia, la realidad es otra: El Gobierno del Presidente Gabriel Boric apuesta en el turismo como una herramienta concreta de desarrollo regional, con impacto económico, social y cultural. Hoy, el mundo mirará a Magallanes no solo por sus paisajes únicos, sino por la capacidad de Chile de organizar un evento de primer nivel que proyecta futuro.

En tiempos donde abundan las voces pesimistas, la ATWS 2025 nos recuerda que el país puede liderar, innovar y crecer, con Magallanes como anfitrión del mundo.