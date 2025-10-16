Bi-Ministro Alvaro García asume en reemplazo de Diego Pardow

La Ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo informó esta tarde de jueves 16 de octubre que «como Gobierno sabemos que las cuentas de la luz son un tema importante para las familias chilenas. Cualquier cobro injusto sea cual sea su magnitud debe ser siempre combatido. Esa es la convicción de nuestro Gobierno. La «inconsistencia metodológica» desde 2017 a la fecha, detectada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), generó una injusticia con las familias, con cobros que no deberían haberse realizado en una parte de las tarifas eléctricas.»

«Si bien, es cierto que desde 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico, ahora nosotros somos Gobierno. Por eso, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow, y ha solicitado al actual ministro de Economía, Álvaro García, asumir como biministro de la cartera para avanzar en tareas de solución.»

Jueves 16 octubre, 2025 – Esta jornada, el ministro Álvaro García Hurtado asumió como biministro en las carteras de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, tras ser nombrado por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

En comunicado enviado por Presidencia, se destacó la trayectoria del ministro García, quien cuenta con una larga experiencia en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. García es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.

El ministro García agradeció la confianza que el Presidente Gabriel Boric depositó en él para emprender este nuevo cargo, especificando que contempla dos claros mandatos. “Primero, compensar a las familias por el cobro injusto (cuentas de luz) de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias. También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene. Desarrollar el hidrógeno verde en el norte y el sur del país, seguir potenciando nuestra capacidad eólica y solar, seguir modificando nuestra materia energética para hacerla más limpia y competitiva, y ojalá exportar al resto del mundo energía limpia. Esas son las dos tareas que el Presidente me ha encomendado y desde ahora en adelante me aboco a ellas”, declaró la autoridad.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expuso en conferencia de prensa la decisión presidencial junto al ministro García. “El Presidente Gabriel Boric solicitó al actual ministro de Economía, Álvaro García, asumir la cartera de Energía en calidad de biministro. El ministro García ha tenido experiencia anteriormente en la materia y le deseamos éxito en el cumplimiento de las distintas tareas y especialmente en avanzar para mejorar las condiciones de vida de las personas en nuestro país”.

Dentro de las primeras medidas informadas por el ahora biministro García, estuvo la solicitud de renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, además de iniciar una auditoría interna al interior de dicha Comisión para conocer las razones de por qué no se detectó este cobro indebido en las cuentas de la luz y, a la vez, determinar los canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas.