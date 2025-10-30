Cerca de 2 mil baterías logró reunir operativo municipal

La actividad, impulsada por la Dirección de Medio Ambiente y apoyada por Zona Austral y empresas especializadas, permitió disponer de un espacio temporal para que los vecinos pudieran eliminar este residuo peligroso de sus hogares.

Con una amplia participación se desarrolló este miércoles la cuarta campaña de recepción de baterías de vehículos en desuso, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y con el apoyo de Zona Austral, Servimer y Recimat. La actividad, realizada en los estacionamientos del recinto franco entre las 10:00 y las 14:00 horas, logró reunir cerca de 2 mil baterías.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de esta iniciativa, que se enmarca en el Plan 30/30, cuyo objetivo es reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. “Hay que recordar que el reciclaje de este elemento es muy complejo, porque contiene químicos y plomo; por tanto, es un proceso muy especializado que requiere un control distinto a lo habitual. Esto no comenzó ahora, ya el año pasado iniciamos este programa, que ha permitido, al menos en cuatro ocasiones, realizar esta recolección”, señaló el jefe comunal.

Asimismo, Radonich destacó que esta es una de las muchas actividades que se realizan para el cuidado del medioambiente y agradeció a los vecinos por esperar esta jornada y disponer correctamente de este residuo altamente peligroso.

Por su parte, Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, valoró el éxito de la jornada y recordó la importancia de un manejo adecuado de estos residuos peligrosos. “Esta es la cuarta jornada que realizamos. El año pasado hicimos dos, y esta es la segunda de este año, en las que hemos recibido cerca de 2 mil baterías. Esta campaña es una solución para tratar los residuos peligrosos de forma correcta, siguiendo las reglamentaciones de la autoridad sanitaria. Se solicita un permiso y todo, así que estamos muy contentos de poder hacerlo de manera adecuada”, explicó.

Higueras también recordó que “son residuos peligrosos, que pueden impactar el suelo, el agua, la flora y la fauna”, agregando que “con las baterías recolectadas en las tres campañas anteriores pudimos reunir casi 40 toneladas de plomo y cerca de 30 toneladas de ácido”, detalló.

La recolección y el reciclaje de estos productos son fundamentales, puesto que cada batería contiene entre 10 y 15 kilos de plomo, aproximadamente un 60% de su peso total, y ácido sulfúrico, ambos altamente contaminantes y corrosivos.