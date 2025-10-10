Cerro Sombrero fue sede de una nueva Plaza Ciudadana que acercó servicios públicos y emprendedores a la comunidad

Con la participación de vecinas y vecinos, Cerro Sombrero fue sede de una nueva Plaza Ciudadana, iniciativa impulsada por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego a través de su equipo de Gobierno en Terreno. La jornada reunió a diversos servicios públicos junto a emprendedores locales, quienes presentaron sus productos y servicios ante la comunidad.

La actividad, realizada este jueves 9 de octubre, contó con el apoyo de ENAP, empresa con importante presencia en la comuna de Primavera, y tuvo como propósito principal acercar la oferta pública a los territorios más apartados, facilitando el acceso directo a información, beneficios y programas del Estado.

“El objetivo concreto es acercar a los distintos servicios públicos a las comunidades de todos los territorios donde estos servicios no se encuentran con regularidad, cumpliendo con el compromiso del Gobierno de seguir avanzando con foco en la descentralización”, señaló el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto.

Además de la atención ciudadana, la Plaza brindó un espacio a emprendedoras y emprendedores de la provincia, quienes pudieron dar a conocer y comercializar sus productos, fortaleciendo así la economía local y generando vínculos con la comunidad.

Durante la jornada, el Instituto de Previsión Social (IPS) entregó información sobre la nueva reforma de pensiones, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y respondió consultas individuales de los asistentes, al igual que el programa de Prevención de las Violencias de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), promovieron el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través del contenido, sensibilización y difusión de la temática.

Por su parte, el Centro de Formación Técnica de Magallanes (CFT) presentó su oferta académica, mientras que la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ofreció orientación sobre sus servicios de asesoría, patrocinio y atención jurídica gratuita en el marco del convenio firmado en agosto de este año con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego.

En tanto, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), desarrolló actividades informativas sobre prevención de incendios forestales, compartiendo recomendaciones tanto con adultos como con niños y niñas de la Escuela de Cerro Sombrero, en el marco del inicio de la temporada primavera–verano.

Asimismo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) entregó orientación sobre procesos de acreditación de calidad indígena y sus aportes.

También participaron Banco Estado, la Mutual de Seguridad, Dideco y OLN de la Municipalidad de Primavera. Esta nueva versión de la Plaza Ciudadana reafirma el compromiso del Gobierno con una gestión pública cercana, participativa y descentralizada, fortaleciendo los lazos entre las instituciones y la comunidad de Tierra del Fuego.