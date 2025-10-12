Colegio Pierre Faure celebró la IV versión de la “Copa Bernardo Vera Jaraquemada” con destacada participación escolar

Nueve establecimientos de Punta Arenas se dieron cita en el tradicional campeonato intercolegial de futsal que promueve el compañerismo y la sana competencia.

Con entusiasmo, espíritu deportivo y una gran convocatoria se desarrolló una nueva edición de la Copa Bernardo Vera Jaraquemada, tradicional campeonato intercolegial de futsal organizado por el Colegio Pierre Faure en honor a su fundador.

El evento, que ya suma su cuarta versión, reunió a nueve establecimientos educacionales de Punta Arenas los días 10 y 11 de octubre en el gimnasio de la Escuela Manuel Bulnes, consolidándose como una instancia formativa que refuerza los valores de la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo.

Los colegios participantes fueron: Colegio Alemán, Colegio Charles Darwin, Colegio Cruz del Sur, Colegio Punta Arenas, Escuela Manuel Bulnes, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Pedro Pablo Lemaitre y el anfitrión, Colegio Pierre Faure.

El campeonato se disputó en tres categorías: Varones 2009-2011, Varones 2012-2014 y Damas de Enseñanza Media, permitiendo a los jóvenes deportistas demostrar su talento y compromiso dentro de la cancha.

Tras dos jornadas cargadas de emoción y esfuerzo, los resultados fueron los siguientes:

Categoría Damas Enseñanza Media

???? 1° Lugar: Liceo Juan Bautista Contardi

???? 2° Lugar: Colegio Pierre Faure

???? 3° Lugar: Liceo Juan Bautista Contardi

Categoría Varones 2009-2011

???? 1° Lugar: Colegio Charles Darwin

???? 2° Lugar: Colegio Cruz del Sur

???? 3° Lugar: Colegio Pierre Faure

Categoría Varones 2012-2014

???? 1° Lugar: Colegio Cruz del Sur

???? 2° Lugar: Colegio Pierre Faure

???? 3° Lugar: Escuela Manuel Bulnes

Desde la organización destacaron el compromiso de los estudiantes, docentes y familias que acompañaron la actividad, resaltando que el objetivo principal del certamen no es solo competir, sino fomentar la formación integral y los valores deportivos.

“Más allá de los resultados, esta copa representa el espíritu de comunidad y el legado educativo de Bernardo Vera Jaraquemada”, expresaron desde el Colegio Pierre Faure, quienes ya proyectan la próxima edición del torneo como un espacio que continúa creciendo y fortaleciendo el vínculo entre los colegios de la región.