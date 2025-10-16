Comenzaron los trabajos de bacheo gracias a ventana de buen tiempo

Los primeros puntos intervenidos por el Departamento de Operaciones del municipio fueron el Puente Zenteno y Avenida Independencia.

Este miércoles comenzaron oficialmente los trabajos de bacheo en las principales vías de Punta Arenas. Desde muy temprano, y aprovechando la ausencia de lluvias y las temperaturas favorables que permiten la correcta aplicación del asfalto en caliente, funcionarios del Departamento de Operaciones realizaron la reparación de más de 20 baches durante el primer día de trabajos.

La mezcla utilizada corresponde a concreto asfáltico en caliente, aplicada mediante compactación mecánica con el apoyo de cuadrillas municipales.

Sobre el inicio de los trabajos, el alcalde Claudio Radonich señaló: “Estamos desde hace bastantes días con todo listo para poder bachear, y sabemos que hay una gran cantidad de hoyos. Algunos se repararon el año pasado, pero producto de las lluvias, el tráfico y la sal, esos parches duran muy poco y cada vez menos, porque hay que cambiar toda la losa”.

Además, el edil lamentó la alta cantidad de precipitaciones registradas durante el inicio de la primavera, lo que impidió adelantar los trabajos. “Hay que recordar que, para que los trabajos duren y puedan hacerse sin problemas, necesitamos un clima seco y que no sea tan frío”, agregó.

Por su parte, Sonia Vargas, directora de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio, explicó que los trabajos continuarán en el centro de la ciudad. “Tenemos bastante daño, principalmente en las calles Fagnano y Waldo Seguel, que son vías que conectan con la Plaza de Armas y el sector céntrico. Esas están consideradas dentro del proyecto de conservación, pero mientras tanto vamos a priorizar las vías que no están contempladas. La idea es abarcar la mayor cantidad de áreas posible, para dar tranquilidad también a los conductores”.

Asimismo, la directora enfatizó que, dadas las condiciones climáticas particulares de Magallanes, el material asfáltico tiene una durabilidad aproximada de seis meses. “Producto de las bajas temperaturas, aunque este año no tuvimos mucha nieve, junto con la sal, que es corrosiva, y los neumáticos con clavos, se genera un desgaste mayor y los baches se abren más rápidamente”, explicó.

Finalmente, desde el municipio destacaron que estos trabajos se suman al proyecto de conservación de vías urbanas del MINVU, que comenzará en las próximas semanas con intervenciones de mayor envergadura en otros sectores de la ciudad.