Con reconocimiento a los años de servicio de funcionarios el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos conmemoró el Día Nacional del Hospital

Durante una emotiva ceremonia, el recinto de salud de Puerto Natales distinguió a trabajadores y trabajadoras por su trayectoria y compromiso con la salud pública en la Provincia de Última Esperanza.

Puerto Natales, octubre de 2025 – En el auditorio del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos se realizó la ceremonia oficial de conmemoración del Día Nacional del Hospital, instancia en la que se reconoció la valiosa labor de funcionarios y funcionarias que cumplieron 15, 20, 25, 30 años de servicio dedicados a la salud pública en la Provincia de Última Esperanza.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, directivos del recinto, funcionarios, funcionarias y miembros de la comunidad, quienes se sumaron a este emotivo homenaje a la vocación de servicio y al compromiso con la salud de la población.

En esta oportunidad, el hospital destacó por sus 15 años de servicio a Manuel Domínguez Agüero, conductor de ambulancia SAMU; a Evelyn Guerra Leal, enfermera clínica del Servicio de Urgencias; Karla Díaz Oyarzún, TENS del Servicio de Urgencia; Paula Vásquez Leiva, subdirectora administrativa del hospital; y Edith Santander Antillanca, técnico paramédico del Servicio CAE de la Mujer.

Asimismo, se distinguió por sus 20 años de trayectoria a Alejandra Aravena Godoy, administrativa de la Unidad de Estadística; Marcelo Ovando Soto, auxiliar del Servicio de Farmacia; Liza Pacheco Mansilla, auxiliar del Servicio de Pediatría; Evelyn Hernández Vera, técnico paramédico del Servicio SAMU; y Pablo Oyarzo López, conductor de ambulancia SAMU.

Por sus 25 años de servicio, se destacó a Mauricio Flores Vargas, enfermero clínico del Servicio UPC, y a Patricia Díaz Inostroza, técnico paramédico del Servicio de Imagenología. Mientras que por sus 30 años de labor se reconoció a Freddy Ojeda Ulloa, técnico paramédico del Servicio de Esterilización, y a Jessica Muñoz Rivas, enfermera del Servicio de Pediatría.

De manera especial, se rindió homenaje a quienes cumplieron 35 años de servicio en la salud pública: Candelaria Alvarado Levicoy, técnico paramédico del Servicio de Ginecología y Obstetricia; Diana Soto Saldivia, técnico paramédico del Servicio de Pediatría; y Patricia Cárdenas Carrera, secretaria de la Dirección del establecimiento.

El director del hospital, Ignacio Quiroz Sepúlveda, señaló: “Hoy destacamos la labor de quienes han dedicado su vida a entregar la mejor atención posible. El Día del Hospital es una oportunidad para agradecer y reconocer el compromiso de nuestros funcionarios con la salud pública en la Provincia de Última Esperanza. Agradecemos por la entrega, dedicación y compromiso con que cada uno de las personas que hoy fueron reconocidas desarrollan su labor”.

Por su parte, la funcionaria homenajeada Patricia Cárdenas expresó su agradecimiento al equipo hospitalario: “Estoy muy feliz, por el cariño y el gesto que ha tenido el recinto y también mis compañeros de trabajo. He cumplido 35 años de labor en la salud pública de Natales, trabajo que he desarrollado con gusto y vocación, estoy muy orgullosa de ser una funcionaria pública”.

