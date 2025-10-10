Consejo Regional de Turismo de Magallanes sesiona por primera vez como instancia público-privada para potenciar el sector



Punta Arenas, viernes 10 octubre de 2025.- Fue este viernes, en el salón Nelda Panicucci,

en el edificio del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que sesionó

por primera vez el Consejo Regional de Turismo (CRT), una instancia que busca articular

esfuerzos públicos, privados, académicos y municipales en torno al desarrollo turístico

sustentable.

El CRT fue creado vía resolución exenta N°500/2025 del Gobierno Regional, y representa

un hito para la descentralización y el fortalecimiento de la gestión territorial del turismo.

Como instancia, se potencia con el proceso de traspaso de competencias desde el Servicio

Nacional de Turismo (Sernatur) al Gobierno Regional, el que se encuentra en proceso de

toma de razón.

Sesión

La primera exposición estuvo a cargo del director regional de Sernatur, Víctor Román, quien

dio cuenta del turismo en cifras: en 2024 hubo 10,8% más de llegadas a la región respecto

al año anterior. A ello se suma un aumento de 36,9% de visitas a áreas silvestres protegidas,

en el mismo periodo de tiempo, de acuerdo a datos de la entidad.

Luego, el jefe de la división de Fomento e Industria (Difoin) del GORE, Pedro Ossandón

expuso respecto al proceso de transferencias de Sernatur al Gobierno Regional: desde el

oficio N°943 del 09 de julio de 2024, que instruyó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional

(Subdere) estudiar las transferencias en cuatro regiones, hasta que en septiembre de 2024

el Comité Interministerial de Descentralización recomendó favorablemente transferir las

competencias a los GORES de Tarapacá, O’Higgins y Magallanes.

Concretamente, las competencias en proceso de transferencia son: proposición y

administración de zonas de interés turístico (ZOIT); ejecutar herramientas para el

desarrollo de competencias empresariales; desarrollar y potenciar destinos turísticos de la

región; definir una planificación estratégica sectorial regional; administrar y potenciar las

oficinas de información turística; y ejecutar, dentro del territorio nacional, acciones de

promoción y difusión.

La sesión concluyó con palabras del Gobernador Jorge Flies y con un espacio de diálogo

entre los integrantes del Consejo, junto con la firma de un acta de primera sesión.

El Gobernador Flies contextualizó sobre el CRT: “Este ha sido un esfuerzo, una planificación

de años en que, aparte de las competencias que el Gobierno Central del Presidente Gabriel

Boric ha entregado a tres Gobiernos Regionales, es también una oportunidad gigantesca,

primero, de articular todo lo que está pasando en la región, tanto en lo que significan los

programas; las iniciativas privadas, públicas, la inversión que se está haciendo, tanto en el

ámbito de infraestructura directamente de turismo, como aquella que es habilitante en

conectividad; y también probablemente una de las primeras instancias que tiene, no

solamente un área o zona de la región, sino que toda la región”.

En la misma línea, el director Román complementó que “este es un anhelo que se nos ha

presentado hace bastante tiempo por parte del sector turístico: el cómo logramos articular

mejor el trabajo que se está desarrollando. Sabemos que en todas las provincias el turismo

es una actividad que está presente y que es una de las primordiales”.

La máxima autoridad regional aterrizó los objetivos del CRT: “¿Qué tiene que hacer?

Planificar, y eso significa contar con una planificación a largo plazo del sector público y el

privado, o sea, un plan regional de turismo que no solamente dependa del Gobierno de

turno, sino que trascienda a ellos. También ser capaz de responder las urgencias

identificadas en el sector en el ámbito de las Zonas de Interés Turístico (ZOIT). Esa

competencia está entregada al Gobierno Regional para, primero, hacer fomento de ellas

(las Zonas), como por ejemplo, los parques nacionales; pero también para coadministrar

esos espacios. Eso significa poder estar mucho más encima, junto a Sernatur y las

instituciones públicas y privadas, viendo cómo se administran mejor esas áreas que hoy

en día no tienen recepción. Un ejemplo de esto último son las Oficinas de Turismo en

Puerto Williams, o en Porvenir para Tierra del Fuego, y a eso se sumaría algo que es

fundamental: el capital humano, formarlo en turismo. Ahí tenemos (cursos de) inglés,

atención de clientes, marketing digital, que vamos a estar respaldando con distintos

programas del Gobierno Regional”.

Román, en tanto, puntualizó que “este consejo viene a operacionalizar y a tener un espacio

de colaboración, de articulación que responda efectivamente a las necesidades que tienen

las provincias en el desarrollo turístico a través de diferentes actores del sector público, el

privado, la academia y los municipios también, para que podamos juntos buscar las mejores

soluciones a estos desafíos y podamos seguir trabajando para fortalecer el desarrollo

turístico en la región de Magallanes y la Antártica Chilena (…) Sernatur, como Secretaría

Técnica Especializada, es quien va a ejecutar esas coordinaciones (…) Esperamos seguir

avanzando hacia una visión común. La idea del Consejo es una institucionalidad que

trascienda los Gobiernos, las direcciones y que tenga autonomía desde el punto de vista de

su funcionamiento”.

Operatividad

El CRT está compuesto por 30 organizaciones. Para trabajar, se dividen en tres

subcomisiones especializadas, las que deberán llevar los temas a ser tratados en el pleno:

turismo sustentable y sostenible; competitividad e innovación; y promoción turística.

Sesionarán cuatro veces al año, tanto las subcomisiones como el pleno.

La subcomisión de turismo sustentable y sostenible trata las Zonas de Interés Turístico

(ZOIT); el fomento a inversiones en equipamiento e infraestructura habilitante; aborda la

gestión y coordinación territorial junto con las acciones y herramientas que impulsen el

desarrollo local, sus destinos y atractivos turísticos, de manera sustentable y sostenible en

la región.

La subcomisión de competitividad e innovación impulsa la competitividad, el

fortalecimiento del capital humano en turismo, la adopción de innovación y tecnologías en

el sector, además de su formalización y regulación.

La

subcomisión de promoción turística coordina esfuerzos de promoción y

posicionamiento interregional, nacional e internacional, destacando a la región como

destino de intereses especiales y turismo MICE, entre otros.

El CRT está presidido por el Gobierno Regional, con Sernatur como secretaría ejecutiva.

Participan las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Economía, Fomento y

Turismo; Medio Ambiente; Obras Públicas; Culturas, Artes y Patrimonio; Bienes

Nacionales; Agricultura; además de los siguientes servicios: CORFO; Sercotec, INDAP;

CONAF; Subdere; ProChile y SBAP.

Las municipalidades tienen representación provincial: Última Esperanza con la

municipalidad de Torres del Paine como titular, Natales como suplente; la provincia de

Magallanes con Punta Arenas como titular y Laguna Blanca como suplente; la provincia de

Tierra del Fuego con Timaukel como titular y Porvenir como suplente; y la provincia de la

Antártica con representación de la municipalidad de Cabo de Hornos.

La academia está representada por la Universidad de Magallanes; el Centro de Formación

Técnica Magallanes y el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez.

Los gremios están representados por la Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de

Puerto Natales, suplidos por la Cámara de Turismo de Última Esperanza; la Asociación

Gremial Cámara de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Torres del Paine,

suplidos por la Asociación Gremial de Hoteleros y Servicios Turísticos de Torres del Paine; y

la Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales, suplidos por la Asociación de Hostales,

Residencial y Servicios Turísticos.

De la provincia de Magallanes están Austrochile, suplidos por la Asociación de Guías de

Magallanes; y la Asociación Gremial de Operadores Gastronómicos, suplidos por Asatur

Patagonia.

De la provincia de Tierra del Fuego participa la Cámara de Turismo de Timaukel, suplidos

por la Cámara de Comercio, Turismo y Desarrollo de Porvenir.

De la provincia Antártica está APAL y la Asociación de Turismo Sustentable y Sostenible

Subantártica.

La próxima sesión del pleno está programada para marzo de 2026.