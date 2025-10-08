Contraloría desmiente comunicado de la Municipalidad de Punta Arenas y advierte tergiversación de su dictamen

Punta Arenas, 8 de octubre de 2025. — La Contraloría General de la República emitió un oficio dirigido al alcalde de Punta Arenas en el que cuestiona y desmiente el contenido de un comunicado difundido por el municipio el pasado 6 de octubre, relativo al dictamen N° E167629 de 2025.

En el documento, la entidad fiscalizadora aclara que el comunicado municipal “no se condice con el contenido del pronunciamiento original” y advierte que este “tergiversa lo concluido” por Contraloría, apartándose del deber constitucional y legal de las autoridades de dar cumplimiento al principio de probidad administrativa.

Según el oficio N° E169520, la Municipalidad interpretó erróneamente que el dictamen anterior validaba su actuación en materia de nombramientos y suplencias en cargos municipales, afirmación que el organismo de control descartó tajantemente.

“El comunicado se aparta del deber constitucional y legal que asiste a las autoridades y funcionarios de dar cabal cumplimiento al principio de probidad administrativa, que exige un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, señala el documento firmado en Santiago el 7 de octubre.

Contraloría precisa además que la actuación edilicia no se ajustó a derecho, especialmente respecto del procedimiento utilizado para autorizar sucesivas suplencias en cargos que, según el Estatuto Administrativo, tienen un límite máximo de seis meses.

El organismo de control instruyó al municipio adoptar medidas para subsanar las deficiencias detectadas, proveyendo las plazas correspondientes en el menor plazo posible.

El oficio fue remitido al Concejo Municipal de Punta Arenas, a las direcciones de Control y Jurídica del municipio, y a la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.