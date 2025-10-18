Desde su puesta en marcha: 36 personas mayores han recibido su PGU tras postular en oficina de ChileAtiende de Puerto Williams

– La delegada Constanza Calisto Gallardo destacó la presencia de esta oficina para facilitar que personas mayores obtengan atención presencial y así obtener este beneficio estatal que, gracias a la Reforma de Pensiones, ha incrementado sus montos.

María Luisa Villalobos acaba de finalizar sus trámites para postular a la Pensión Garantizada Universal (PGU), en la oficina de ChileAtiende más austral del país, ubicada en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en Puerto Williams.

La vecina que ha estado viviendo cerca de cuatro décadas en la capital provincial, con una amplia experiencia como vendedora en el sector comercial, se muestra satisfecha por la atención y noticia recibida. Sólo había concurrido para realizar consultas respecto a este beneficio estatal, pero por su edad, de 64 años y 11 meses, calificó para acceder a este programa una vez que cumpla los 65.

“Esto me ayudará. Uno dio toda una vida trabajando en una cosa y en otra, entonces, que uno tenga una recompensa a esta altura, aunque uno tenga sus problemas de salud, pero ya una ayudita, todo es bienvenido”, dice Villalobos, quien recibirá una pensión de 224 mil 004 pesos.

Como ella, un total de 36 personas han asistido a la oficina de ChileAtiende en Puerto Williams para postular y finalmente acceder a la PGU, desde su entrada en vigencia en febrero de 2022. Con un horario entre las 8:30 y 14:00 horas durante los días hábiles, las personas mayores tienen una alternativa de atención presencial en la ciudad más austral del mundo, además de la opción digital a través del sitio web de ChileAtiende.

Ante ello, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destaca la presencia permanente de la oficina perteneciente al Instituto de Previsión Social (IPS) en Isla Navarino. “En una zona tan remota y aislada como nuestra provincia, la oficina de ChileAtiende fortalece los mecanismos de descentralización y desburocratización para que la comunidad pueda acceder más fácilmente a beneficios sociales, como es el caso de la PGU para las personas mayores. Este programa se ha visto fortalecido en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, gracias a la Reforma de Pensiones que posibilitará el aumento escalonado en los montos”, complementa la máxima autoridad provincial.

Justamente, desde septiembre pasado, 3 mil 400 personas mayores de 82 o más en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se beneficiaron con el aumento en la PGU, incrementando su pensión de 224 mil a 250 mil pesos mensuales. Los próximos aumentos de este programa serán en septiembre de 2026 para las personas de 75 años o más y, desde septiembre de 2027, para quienes tengan 65 años en adelante.

“Este aumento también es para quienes tienen una Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Aporte Previsional Solidario de Invalidez, un Subsidio de Discapacidad o para quienes son beneficiarios de leyes reparatorias. Con eso, se completa un total de más de 5.800 personas en la región que han visto mejorada su pensión. La buena noticia llegó, porque subieron las pensiones”, asegura la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa.