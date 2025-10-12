Detienen a pareja con cocaína y éxtasis durante operativo en Puerto Natales

Carabineros incautó droga, dinero en efectivo, celulares y un vehículo de alta gama. Los detenidos son dos personas con antecedentes policiales, residentes en Punta Arenas.

Durante la madrugada de este domingo 12 de octubre, un operativo conjunto de Carabineros terminó con la detención de un hombre y una mujer en Puerto Natales, luego de ser sorprendidos portando diversas sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de cocaína y pastillas de éxtasis.

El procedimiento se desarrolló pasada la medianoche en calle Bories con Arturo Prat, donde funcionarios de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, junto a efectivos de la Sección Centauro Punta Arenas y la Sección de Derechos Humanos y Protección de la Familia, realizaban controles vehiculares en el marco de un operativo vinculado a la mesa de Trata de Personas.

Según los antecedentes policiales, al intentar fiscalizar un vehículo marca BMW, su conductor detuvo momentáneamente la marcha, pero luego emprendió la huida a pie. El sujeto fue alcanzado por los carabineros en calle Manuel Señoret, momento en el que se le incautó desde un bolso 57 bolsas tipo “ziploc” con una sustancia de color blanco, similar a la cocaína, además de sobres con pastillas de colores de apariencia semejante a éxtasis.

En el mismo lugar permanecía una mujer adulta que ocupaba el asiento del copiloto, quien manifestó ser la propietaria del vehículo. La mujer fue trasladada a la unidad policial para aclarar los hechos. Durante el control de identidad efectuado conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, se hallaron entre sus pertenencias nuevas dosis de droga:

37 bolsas dosificadas con clorhidrato de cocaína.

7 bolsas con sustancia desconocida.

27 pastillas de éxtasis.

En total, Carabineros incautó 94 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína, 11 gramos 800 miligramos de sustancia desconocida, 27 pastillas de éxtasis, $328 mil en efectivo, una máquina para pagos con tarjeta, tres teléfonos celulares y el vehículo BMW.

Ambos detenidos —un hombre de 22 años, identificado con las iniciales F.A.O.D., y una mujer de 39 años, R.E.A.B., ambos chilenos y con antecedentes penales— fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención durante la mañana de este domingo.

El procedimiento fue destacado por Carabineros como parte del trabajo coordinado entre distintas unidades para combatir el tráfico de drogas y delitos asociados en la región de Magallanes.