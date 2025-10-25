Día de los Patrimonios y Noche de los Museos se realiza en Magallanes

La Dirección Regional del Patrimonio Cultural dio a conocer la cartelera que tendrá este año el Día del Patrimonio Regional, que durante tres jornadas ofrecerá, hasta ahora, 26 actividades en toda la región de Magallanes. A ello se suma la Noche de Museos, en que siete recintos de la región, cuatro de Punta Arenas, tuvieron actividades especiales, en la jornada del viernes 24 de octubre.



En Punta Arenas podrán visitarse La Guarida Motos en Ignacio Carrera Pinto 1128, el Museo Naval y Marítimo, en Pedro Montt 981, el Museo del Recuerdo de la Universidad de Magallanes, y el Pabellón Gabriela Mistral en el Liceo Sara Braun. En el resto de la región habrá actividades en el Museo territorial Yagan, en el Museo Histórico Municipal de Puerto Natales y el Museo de Villa Cerro Castillo.



En el Día de los Patrimonios, las posibilidades se extendieron por tres días, y se reunirán con las Jornadas por la Rehabilitación, que serán este sábado 25 de octubre. El director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia, ve más como una oportunidad: “Esta vez, la celebración del Día del Patrimonio es muy cercana al Día de la Región y vamos a coincidir con la Noche de los Museos que tiene extensiones de horario y actividades especiales. Pero también se cobijan actividades dentro de este marco, que se han desarrollado esta semana y la que viene. Y coincide con las Jornadas, por lo que es una oportunidad propicia para recorrer los museos y actividades”.



El Museo Regional no podrá ser visitado, por el proceso de restauración interior que presenta “con una planificación de largo plazo, que involucra muchos otros proyectos en torno a él. Y esperamos tenerlo restaurado como corresponde, en los próximos años, con una reestructuración de fondo, que va a permitir accesibilidad universal, con la que no cuenta en estos momentos, y una restauración integral en aspectos patrimoniales, que nunca se le había hecho”, señaló Pablo Quercia.



Algunas de las actividades ya se han realizado, particularmente las que dicen relación con el Teatro Municipal, que el sábado 25 de octubre acogerá la noche de cierre de las Jornadas y que ya ofreció visitas guiadas, el sábado pasado. Pero en cuanto a las opciones, algunas son la muestra histórica del Servicio Agrícola y Ganadero, programadas para el viernes 24 de octubre de 13 a 17 horas y el sábado de 10 a 13 horas. A su vez, el Parque del Estrecho tendrá entrada liberada el domingo, de 10 a 17,30 horas, al igual que Fuerte Bulnes.



A su vez, la Municipalidad de Punta Arenas llenó sus sesenta cupos para la actividad “Recorrido a pie por las huellas del pasado”, la comunidad podrá visitar el Palacio Sara Braun y el primer piso del hotel José Nogueira, el domingo de 10 a 18 horas.



En tanto, el viernes, de 16 a 19 horas, se hizo una visita a las dependencias de la sede regional del Servicio Médico Legal, en Lautaro Navarro 170. En la misma calle, pero en el número 894, los días sábado y domingo, de 13 a 16 horas, la tienda-museo “Vieja Patagonia” invita a un “Viaje al pasado”.



El detalle de las actividades se puede encontrar en https://www.patrimoniocultural.gob.cl/ y en cuanto a las visitas a los museos, https://www.nochedemuseos.cl/