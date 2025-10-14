Diputada Javiera Morales destaca inminente inicio de la marcha blanca del centro de diálisis en Porvenir

La diputada por Magallanes y Antártica Chilena, Javiera Morales, celebró el anuncio de que el centro de diálisis de Porvenir podría comenzar su marcha blanca en diciembre próximo, destacando el cumplimiento de un compromiso largamente esperado por la comunidad fueguina.

“Buenas noticias para Porvenir y sobre todo para Fernanda, quien sabemos tiene que viajar todas las semanas a hacerse su diálisis a Punta Arenas. Gracias al esfuerzo de este Gobierno se va a cumplir un compromiso y, según informan medios locales, el centro de diálisis va a estar funcionando a fines de este año”, señaló la parlamentaria.

Morales subrayó que este avance es fruto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de Magallanes y las autoridades locales, lo que permitirá que los pacientes de Tierra del Fuego reciban atención médica sin tener que trasladarse al continente.

“Este esfuerzo está siendo reconocido por expertos a nivel nacional del Ministerio de Salud. Es un compromiso que se cumple con Tierra del Fuego, dado que, independiente de que estemos tan lejos del centro del país, se deben entregar las prestaciones de salud como a cualquier otro chileno o chilena”, agregó.

El nuevo centro de diálisis representa un hito en el fortalecimiento de la red de salud pública en la provincia de Tierra del Fuego, acercando tratamientos vitales a pacientes que durante años debieron enfrentar extensos desplazamientos y complejas condiciones climáticas para acceder a su terapia.