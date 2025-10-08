Diputada Morales tras demoras en permisos de conexión a gas en cerro nevado: “el gobierno regional le ha fallado a las familias”

A pesar de la insistencia ante la Contraloría regional por parte de la diputada Javiera Morales para que se autorice la conexión a gas de las familias de cerro nevado, aún no se ha realizado. Las razones sería la demora por parte del gobierno regional que durante meses no ha terminado los trámites administrativos, lo que mantiene hasta hoy a los vecinos sin calefacción.

Desde mayo esperan los vecinos de cerro nevado la conexión a gas de cañería que permitirá calefaccionar sus hogares. Hicieron la inversión de contratar a gásfiter certificados para que hicieran la debida conexión junto con la llave adecuada para alimentar sus hogares por gas. Sin embargo, solo falta que se permita la distribución de gas a sus hogares, la cual ha presentado retrasos.

“Se les prometió a las familias por parte del Gobierno Regional que durante el invierno les iba a llegar el gas. Hemos hecho diversas gestiones en la Contraloría, en el Gobierno Regional, con apoyo de los cores y lamentablemente, a esta fecha, en octubre, las vecinas y vecinos no tienen gas” indicó la diputada Javiera Morales.

Además, agregó que “le solicito públicamente al Gobierno regional que acelere los procesos de servidumbre y otros contratos que están pendientes para cumplirles a esos vecinos y vecinas, porque hasta hoy, el gobierno regional le ha fallado a las familias”.