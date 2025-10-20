Dos fallecidos tras violenta colisión frontal en sector de Río Grande

El accidente se registró la tarde de este domingo en el camino a María Behety. Una joven perdió la vida en el lugar y su acompañante falleció horas después en el hospital.

Un trágico accidente de tránsito enluta nuevamente a la comunidad de Río Grande. Pasadas las 17:00 horas de este domingo, en el sector del Bajo Aeronaval, camino a María Behety, se registró una colisión frontal entre una camioneta Toyota Hilux, conducida por Jorge Trejo, y un vehículo de competición que era aparentemente probado por sus futuros compradores.

El auto de carreras era manejado por Eric Paredes, quien viajaba acompañado de su pareja, Laura Rosas. Producto del violento impacto, la joven falleció en el lugar, mientras que Paredes fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde perdió la vida horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.

En el sitio trabajó personal de la Policía Provincial junto a efectivos de Policía Científica, quienes efectuaron las pericias correspondientes para determinar las causas del fatal siniestro.

Por su parte, el conductor de la camioneta, Jorge Trejo, resultó ileso, aunque fue trasladado de manera preventiva al hospital local para su evaluación médica.

Las autoridades mantienen las diligencias para establecer las circunstancias exactas del choque, mientras la comunidad lamenta la pérdida de dos jóvenes vecinos en este lamentable hecho.